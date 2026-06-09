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Saprissa ignoró una cláusula y terminó pagando millones: el detalle del contrato de Jack Galindo que FIFA no perdonó

La anterior dirigencia de Saprissa, encabezada por Juan Carlos Rojas, pasó por alto un requisito básico a la hora de destituir al cuerpo técnico de Paulo César Wanchope.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Saprissa perdió una demanda millonaria.
© Sports Law Institute.Saprissa perdió una demanda millonaria.

El 21 de julio de 2025, el entrenador venezolano Jack Grollier Galindo firmaba su vinculación como asistente técnico de Paulo César Wanchope en el Deportivo Saprissa. El acuerdo establecía un ligamen de seis meses con un salario mensual de ₡1.000.000.

El 20 de agosto, tras la dolorosa derrota como visitante ante CAI de Panamá por la Copa Centroamericana, la directiva encabezada en ese momento por Juan Carlos Rojas decidió dar un golpe de timón y destituyó a todo el cuerpo técnico.

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Apenas 32 días duró la aventura de Galindo en el banquillo morado, pero ese fugaz paso fue suficiente para ganar una millonaria demanda que dejó en evidencia un error administrativo que pudo haberse evitado fácilmente.

Jack Galindo luciendo el uniforme morado durante una de las prácticas. (Foto: Saprissa)

El venezolano Jack Galindo duró poco más de un mes como asistente de Wanchope en Tibás (Saprissa).

La cláusula que dictó la condena

El gran error de la dirigencia fue ignorar una cláusula fundamental del contrato de Galindo: el documento estipulaba claramente que cualquier terminación del vínculo debía ser notificada a la otra parte con, al menos, una semana de anticipación. El Monstruo omitió este preaviso y lo despidió de forma abrupta.

En su defensa ante las instancias internacionales, los representantes del club tibaseño intentaron argumentar que, al tratarse de un asistente y no del entrenador principal, no le aplicaba la normativa de protección de los directores técnicos.

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FIFA falló en contra de Saprissa y lo obligó a pagar una multa millonaria (Sports Law).

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Esta justificación fue desestimada por la Cámara del Estatuto del Jugador de la FIFA, la cual reconoció a Galindo como entrenador en pleno derecho y dictaminó que su despido se dio sin justa causa por el incumplimiento de la cláusula de notificación.

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Una herencia millonaria para Roberto Artavia

El tribunal del ente rector del fútbol mundial fue implacable. La FIFA condenó a Saprissa a pagarle al nacido en Maracay la suma de ₡3.966.666, a lo que se le debía sumar un 5% de interés anual.

Por si este castigo no fuera suficiente, el organismo advirtió al club que disponía de un plazo máximo de 45 días para cancelar la deuda; de no hacerlo, sería castigado con la prohibición de inscribir jugadores durante tres periodos de fichajes consecutivos.

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Roberto Artavia habló del mercado de Saprissa.

La gestión de Roberto Artavia se encargó de cancelar la indemnización de Jack Galindo (Saprissa).

Quién es Jack Grollier Galindo, el ex asistente de Saprissa que duró 32 días en el club y le ganó una demanda millonaria ante la FIFA

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Las consecuencias cayeron directamente en el regazo del actual presidente de la Junta Directiva, Roberto Artavia, que se se vio obligado a actuar con celeridad, cancelando la totalidad de la deuda heredada en el mes de abril para evitar la catástrofe en las ventanas de transferencias.

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En síntesis

  • La dirigencia de Juan Carlos Rojas despidió a Jack Galindo sin cumplir la cláusula de su contrato que exigía un preaviso de una semana, desatando la demanda.
  • Saprissa intentó excusarse argumentando que Galindo era solo un asistente y no aplicaban las reglas de entrenador, postura que la FIFA rechazó categóricamente en su fallo.
  • Para evitar una sanción de la FIFA que le habría impedido fichar jugadores por tres torneos, el actual presidente Roberto Artavia debió desembolsar casi 4 millones de colones más intereses para saldar este error heredado.

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