De Besiktas a la Premier Legue: Michael Amir Murillo está en la mira de un equipo inglés tras el Mundial 2026

Tuvo una buena participación en el Mundial 2026 a pesar de la temprana eliminación de Panamá. Ahora es buscado por la Premier League.

El nombre de Michael Amir Murillo vuelve a sonar con fuerza en los pasillos de la Premier League. Según reportes de la prensa inglesa, el Aston Villa ha reactivado su interés en el defensor panameño como una de sus principales opciones para reforzar el carril derecho de cara a la próxima temporada, compitiendo en la carpeta de posibles fichajes junto al brasileño Emerson Royal.

Publicidad

El deseo del Aston Villa por hacerse con los servicios de Murillo no es una novedad. Durante su etapa en el Olympique de Marsella, el conjunto británico llegó a presentar dos ofertas formales para ficharlo.

ver también “Por pedido de Thomas Christiansen”: el DT de Panamá tomó su primera gran decisión tras renovar contrato

Sin embargo, las negociaciones no prosperaron debido a las pretensiones económicas del club francés, que exigía cerca de 25 millones de euros.

Posteriormente, tras las marcadas diferencias tácticas y de vestuario con el técnico italiano Roberto De Zerbi, el carrilero de la selección de Panamá cambió de aires y fue traspasado al Beşiktaş de Turquía por 6 millones de euros.

Aston Villa tiene en el radar a Amir Murillo.

Publicidad

Para ese momento, el Aston Villa había retirado su oferta inicial, que rondaba entre los 7 y 7.5 millones de euros en la fase final de las charlas.

Actualmente, Michael Amir Murillo tiene un valor de mercado cotizado en 7 millones de euros, manteniéndose como el futbolista panameño más valioso en el extranjero y uno de los laterales con mayor recorrido de la Concacaf.

Publicidad

Con el mercado en marcha, el Aston Villa busca aprovechar su solidez defensiva, proyección al ataque y versatilidad para convertirlo finalmente en su nuevo refuerzo en la Premier League.

ver también Se marcha a Portugal: joya de Panamá da el salto en Europa y ficha por el ex club de Vozinha

En resumen

El Aston Villa de la Premier League busca fichar a Michael Amir Murillo como refuerzo para su lateral derecho.

El club inglés ya lo había buscado en su etapa con el Marsella, pero terminó jugando en el Beşiktaş turco por 6 millones de euros.

El lateral panameño, considerado de los mejores de Concacaf, tiene hoy un valor de mercado cotizado en 7 millones de euros.