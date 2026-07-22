Este jueves en Miami se sortea el torneo que tanto están esperando Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Panamá espera en cuartos de final.

La Liga de Naciones Concacaf 2026/27 comienza a tomar forma. Este jueves se realizará en Miami el sorteo oficial de la fase de grupos, con especial atención en las selecciones centroamericanas que buscarán avanzar en la principal categoría del torneo.

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Costa Rica y Honduras serán cabezas de serie en la Liga A, mientras que Guatemala, Nicaragua y El Salvador partirán desde distintos bombos. Panamá, en cambio, no participará del sorteo debido a que se clasificó directamente a los cuartos de final por su posición en el ranking regional.

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¿Cuándo es el sorteo de la Liga de Naciones Concacaf 2026/27?

El sorteo se realizará este jueves 23 de julio de 2026 en Miami, Florida, y definirá los grupos de las tres categorías de la competencia.

Estos son los horarios para seguir la ceremonia en Centroamérica:

Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 5:00 p.m.

Panamá: 6:00 p.m.

Hora de Miami: 7:00 p.m. ET.

El evento utilizará como referencia el Ranking de Selecciones Nacionales Masculinas de Concacaf actualizado al 20 de julio de 2026.

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¿Dónde ver EN VIVO el sorteo en Centroamérica?

El sorteo de la Liga de Naciones Concacaf 2026/27 podrá seguirse EN VIVO y online a través del canal oficial de YouTube de Concacaf.

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Los bombos de Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador

Cinco selecciones centroamericanas participarán del sorteo de la fase de grupos de la Liga A. La mejor posición corresponde a Costa Rica y Honduras, que compartirán el primer bombo.

La distribución completa será la siguiente:

Bombo 1: Costa Rica y Honduras.

Costa Rica y Honduras. Bombo 2: Jamaica y Haití.

Jamaica y Haití. Bombo 3: Guatemala y Trinidad y Tobago.

Guatemala y Trinidad y Tobago. Bombo 4: Curazao y Surinam.

Curazao y Surinam. Bombo 5: Martinica y Nicaragua.

Martinica y Nicaragua. Bombo 6: El Salvador y República Dominicana.

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Esto significa que Costa Rica y Honduras no podrán compartir grupo. Lo mismo ocurrirá con las demás parejas de cada bombo: una selección será ubicada en el Grupo A y la otra irá automáticamente al Grupo B.

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¿Por qué Panamá no participa del sorteo?

Panamá es una de las cuatro selecciones que ya tienen asegurado su lugar en los cuartos de final de la Liga A.

El conjunto canalero terminó ubicado entre los cuatro primeros del ranking de Concacaf, junto con México, Estados Unidos y Canadá, por lo que no deberá disputar la fase de grupos.

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Los cuatro clasificados directos esperarán en cuartos de final a las selecciones que avancen desde los grupos A y B.

¿Cómo será el sorteo de la Liga A?

La Liga A estará integrada por 16 selecciones. México, Estados Unidos, Canadá y Panamá ingresarán directamente en los cuartos de final, mientras que los otros 12 equipos serán distribuidos en dos grupos de seis.

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El procedimiento del sorteo será el siguiente:

Se extraerá una selección de cada bombo para ubicarla en el Grupo A.

La otra selección del mismo bombo ocupará automáticamente esa posición en el Grupo B.

El procedimiento se repetirá desde el Bombo 1 hasta el Bombo 6.

Cada grupo quedará compuesto por seis selecciones.

La fase de grupos se disputará bajo un sistema de estilo suizo. Cada equipo jugará cuatro partidos, dos como local y dos como visitante, sin enfrentarse necesariamente con todos los integrantes de su zona.

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Los dos primeros de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, instancia en la que se incorporarán Panamá, México, Estados Unidos y Canadá.

¿Cuándo comienza la Liga de Naciones Concacaf 2026/27?

La fase de grupos de la Liga A se disputará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026. Los cuartos de final se jugarán mediante series de ida y vuelta entre el 9 y el 17 de noviembre.

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Los cuatro ganadores avanzarán a las Finales de la Liga de Naciones, programadas del 25 al 28 de marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles.