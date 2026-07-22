Comunicaciones ya definió: José Pinto es baja confirmada y esto pasará con su futuro en el club

Los cremas no tendrán a su referente y a otros elementos fundamentales para su debut.

Comunicaciones FC terminó su etapa de preparación y ya tiene la mira puesta en el inicio del Torneo Apertura 2026, donde buscará dejar atrás la irregular campaña anterior. El conjunto albo debutará este domingo a las 17:00 horas visitando al Deportivo Suchitepéquez en el estadio Carlos Salazar Hijo, un escenario que históricamente representa una prueba exigente para cualquier visitante.

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El estreno también marcará el inicio oficial del proyecto encabezado por Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa, quien asumió el reto de devolver a los cremas a la pelea por el campeonato. Tras varias semanas de intenso trabajo físico y táctico, el estratega chileno espera que su equipo comience a reflejar en la cancha la identidad competitiva que ha intentado construir durante la pretemporada, aunque será con bajas importantes como las de José Pinto.

Comunicaciones debutará con importantes bajas en Mazatenango

Sin embargo, el panorama no será el ideal para el cuerpo técnico. Pinto, uno de los referentes de la defensa alba, no estará disponible para el compromiso debido a que cuenta con un permiso especial otorgado por la dirigencia para atender asuntos personales en el extranjero.

El zaguero deberá resolver esos inconvenientes antes de reincorporarse a los entrenamientos, por lo que su regreso no tiene una fecha definida, por lo que por el momento su retorno es duda y los cremas tendrán que hacer rotaciones para los siguientes partidos.

La lista de ausencias también incluye al delantero Agustín Vuletich, quien todavía no ha logrado integrarse a los trabajos con el resto del plantel. A ellos se suman Marco Domínguez y Erick Lemus, quienes continúan recuperándose de sus respectivas intervenciones quirúrgicas y tampoco podrán formar parte de la convocatoria para el arranque del campeonato.

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Pese a las sensibles bajas, en Comunicaciones existe confianza en que el grupo responderá desde el primer compromiso oficial de la temporada. El objetivo es iniciar con una victoria en condición de visitante y enviar un mensaje de fortaleza en un torneo donde el margen de error será mínimo para un club acostumbrado a pelear por los primeros lugares.