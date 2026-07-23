Lo que todo Saprissa quería saber: Erick Lonnis dio una respuesta final sobre el fichaje de Antonny Monreal

El portero mexicano se convirtió en agente libre tras marcharse de Liberia y de Guadalupe, donde ni siquiera llegó a debutar.

Antonny Monreal viene sonando hace tiempo en Deportivo Saprissa. En diciembre, el arco morado se quedó sin un referente tras el retiro de Esteban Alvarado y quienes dieron un paso adelante fueron dos juveniles: Abraham Madriz, de 22 años, e Isaac Alfaro, de 23.

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Si bien el primero se afianzó como titular, promediando grandes actuaciones con algunos errores muchas veces propios de su juventud, una parte del saprissismo empezó a pedir un portero experimentado que aporte rendimiento inmediato y le dé competencia interna al tico-canadiense aprovechando además la partida del tercer portero, Minor Álvarez, a Xelajú.

Frente a este panorama, el portero de 31 años apareció como una opción asequible tras quedarse sin equipo dos veces en cuestión de días: primero por la revocatoria de la licencia de Municipal Liberia de la Fedefútbol y luego con el descenso de Guadalupe FC, que ni siquiera pudo jugar el repechaje con Escorpiones.

Erick Lonnis descartó a Antonny Monreal para Saprissa

Este miércoles, Erick Lonnis habló como nunca antes sobre la situación y explicó que Monreal no tiene lugar en el actual proyecto de Saprissa. Máxime teniendo en cuenta que acaba de subir al primer equipo el guardameta Ian O’rourke junto a otros cuatro juveniles.

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“Me cae bien Antonny, he hablado con él un par de veces. Ha hecho paradas impresionantes, es muy buen portero, tiene personalidad… pero tenemos un proyecto con nuestros arqueros y no tiene que ver con las condiciones de Monreal, que es un grandísimo portero“, aseveró el director de la comisión deportiva morada.

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En ese sentido, amplió: “Nosotros tenemos un proyecto de renovación de la institución, de los jugadores, de un equipo que ha sido muy ganador. Esa renovación ha venido poco a poco, no somos de los que hacemos renovaciones de golpe, y llegó a la portería. Todos los porteros que están en nuestro departamento son de 23 años para abajo, todos son seleccionados excepto Isaac, que no ha tenido participación, pero tenemos a Ian O’rourke, Berny Rojas, que está saliendo de una lesión, y ahora Abraham“.

“Además, Saprissa ha tenido una tradición: de los seis Mundiales que ha jugado nuestro país, cinco los han jugado portero del club. Hemos sido un equipo que ha exportado muchos porteros: Chamorro, Keylor Navas, Patrick Sequeira, Danny Carvajal. Tenemos tradición de formación de arqueros, en donde Roger Mora tiene un gran crédito. Entonces tenemos que ser consecuentes con nuestros procedimientos y con nuestra renovación. Yo creo que muy pocos equipos pueden decir que tienen arqueros para los próximos 10 años, todos seleccionables”, detalló Lonnis.

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Monreal deberá buscar otras alternativas para su carrera por fuera de Saprissa. (Foto: Momenta Motion)

“No se trata de Antonny, sino de nosotros, de lo que queremos hacer. Yo le tengo un aprecio particular, lo he hablado con él: aunque es un gran arquero, nosotros tenemos eso cubierto. Y si nos ponemos a hilar más delgado y pensar en el fútbol nacional, hay arqueros de equipos grandes que o son extranjeros o ya no tienen edad para estar en Selección. Entonces, si te ponés a hacer el cálculo: muy pocos arqueros que están de titulares son candidatos a estar en Selección. Abraham es uno de ellos y nosotros tenemos que respetar ese proceso”, dijo, cerrando el tema.