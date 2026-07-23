Liga de Naciones Concacaf 2026-27: cómo quedaron los grupos tras el sorteo y cuándo empieza

Las selecciones centroamericanas ya conocen a los rivales de su grupo, a excepción de Panamá que aguarda en los cuartos de final.

Este jueves 23 de julio, se dieron a conocer los grupos y las respectivas ligas de la Liga de Naciones de Concacaf. La edición 2026-2027 cuenta con la presencia de 41 selecciones repartidas en diferentes categorías (A, B y C).

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Debido al Ranking Concacaf, las mejores cuatro selecciones no participarán de la fase de grupos de la Liga A. México, Estados Unidos, Canadá y Panamá están automáticamente clasificados a los cuartos de final, los cuales se disputarán en noviembre de este año.

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Grupos, formato y calendario de la Liga A

Las otras 12 selecciones que le siguen en el Ranking Concacaf juegan la Liga A. Ésta se divide en dos grupos de seis países cada uno. Cada selección jugará cuatro partidos: dos de local y otros dos de visitante. Los dos primeros de cada grupo clasifican a los cuartos de final. Además, los últimos dos descienden a la Liga B.

Grupo A : Costa Rica, Haití, Trinidad y Tobago, Curazao, Nicaragua y República Dominicana.

: Costa Rica, Haití, Trinidad y Tobago, Curazao, Nicaragua y República Dominicana. Grupo B: Honduras, Jamaica, Guatemala, Surinam, Martinica y El Salvador.

¿Cuándo empieza?

Fase de Grupos: 21 de septiembre – 6 de octubre de 2026

21 de septiembre – 6 de octubre de 2026 Cuartos de Final: 9-17 de noviembre de 2026

9-17 de noviembre de 2026 Finales (Semifinales, Partido por el Tercer Lugar y Final): 25-28 de marzo de 2027

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Grupos y calendario de la Liga B

La Liga B cuenta con 16 participantes. Son cuatro grupos de cuatro selecciones cada uno. Cada equipo jugará dos veces contra cada rival, uno de local y otro de visitante. El ganador de cada grupo estará en las semifinales buscando la coronación y también logrará el ascenso. Mientras que los ubicados en el último lugar bajarán a la Liga C.

Grupo A : Guyana, Puerto Rico, Dominica e Islas Caimán.

: Guyana, Puerto Rico, Dominica e Islas Caimán. Grupo B : Guadalupe, Bermudas, Santa Lucía y Barbados.

: Guadalupe, Bermudas, Santa Lucía y Barbados. Grupo C: Cuba, Granada, San Cristóbal y Nieves y Bonaire.

Cuba, Granada, San Cristóbal y Nieves y Bonaire. Grupo D: Guayana Francesa, San Vicente y las Granadinas, Belice y Sint Maarten.

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¿Cuándo empieza?

Fase de Grupos: 21 de septiembre – 6 de octubre y 9-17 de noviembre de 2026

21 de septiembre – 6 de octubre y 9-17 de noviembre de 2026 Campeonato (Semifinales, Partido por el Tercer Lugar y Final): 22-30 de marzo de 2027

Grupos, formato y calendario de la Liga C

Por último, la Liga C está integrada por 9 selecciones, que se dividen en tres grupos de tres cada una. Cada selección se medirá dos veces contra cada rival. Los tres líderes de cada grupo y el mejor segundo avanzan al Final Four, y también obtendrán el ascenso a Liga B.

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Grupo A : Montserrat, Islas Turcas y Caicos y Islas Vírgenes Británicas.

: Montserrat, Islas Turcas y Caicos y Islas Vírgenes Británicas. Grupo B : Antigua y Barbuda, Aruba y Anguila.

: Antigua y Barbuda, Aruba y Anguila. Grupo C: San Martín, Bahamas e Islas Vírgenes Estadounidenses.

¿Cuándo empieza?

Fase de Grupos: 21 de septiembre – 6 de octubre de 2026.

21 de septiembre – 6 de octubre de 2026. Campeonato (Semifinales, Partido por el Tercer Lugar y Final): 22-30 de marzo de 2027.