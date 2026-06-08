No llegará a Tibás: Saprissa no pudo cerrar al fichaje que tanto quería Erick Lonnis

Los Morados reciben un fuerte revés que termina con sus aspiraciones en la búsqueda de un fichaje de Guatemala.

El Deportivo Saprissa hasta el momento pudo anunciar la llegada de Andrey Soto para disputar la nueva temporada. El Monstruo Morado trabajaba en la contratación de otro futbolista que se desempeña en Guatemala, pero finalmente no arribará a Tibás.

Según la información del periodista Kevin Jiménez, Keyshawn Arboine no será jugador de Saprissa. Pese al interés de Erick Lonnis y la gerencia deportiva de los morados, el jugador se quedará en la Liga Nacional de Guatemala, precisamente en el Guastatoya.

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Saprissa no pudo cerrar el fichaje de Keyshawn Arboine

“Keyshawn Arboine renovará su contrato con Guastatoya por un año, decisión tomada. El interés del Saprissa no avanzó a más en los últimos días, el jugador decidió renovar en Guatemala“, confirmó el periodista sobre lo que pasará con Arboine.

X de Kevin Jiménez.

De esta manera, el conjunto tibaseño no pudo cerrar la contratación del extremo derecho nacido en Costa Rica. Transitará su tercera temporada como jugador del Guastatoya, equipo que estuvo muy cerca de descender y se salvó en la última jornada del Clausura 2026.

Mientras espera por sumar más refuerzos para afrontar el Apertura 2026 y la Copa Centroamericana, Saprissa hasta el momento ha priorizado la renovación de los jugadores que terminaban sus contratos y también realizó una limpieza con los que no tendrán lugar.

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Las salidas de Saprissa para la nueva temporada

Marvin Loría, Deyver Vega, Ricardo Blanco y Minor Álvarez no continuarán siendo jugadores del Saprissa. Además, Kenneth González y Rachid Chirino salieron cedidos. El primero se marchó a Pérez Zeledón y el otro seguirá su carrera en el Inter San Carlos.

En resumen

El extremo Keyshawn Arboine no fichará por Saprissa y renovará un año con Guastatoya.

no fichará por Saprissa y renovará un año con Guastatoya. El club Deportivo Saprissa solo ha anunciado la contratación de Andrey Soto para la temporada.

solo ha anunciado la contratación de Andrey Soto para la temporada. Los futbolistas Marvin Loría, Deyver Vega, Ricardo Blanco y Minor Álvarez encabezan la lista de bajas del equipo.