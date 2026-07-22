Dónde ver EN VIVO Olimpia vs. Motagua por la Supercopa de Honduras 2026: hora, TV y streaming

Se viene el inicio del fútbol de Honduras en la segunda parte del 2026 y todo arranca con la Supercopa entre Olimpia y Motagua.

El fútbol hondureño inicia de la mejor manera. Olimpia y Motagua se verán las caras en un apasionante clásico capitalino para disputar la edición de la Supercopa de Honduras 2026.

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El partido se jugará en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, donde ambos buscarán levantar el primer título de la temporada.

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¿Cómo llega Olimpia a la Supercopa?

El Albo entra a este compromiso como el campeón del Torneo Apertura. Bajo las órdenes del entrenador uruguayo Eduardo Espinel, los merengues reforzaron su plantilla para este nuevo ciclo. Tras realizar sus partidos de pretemporada en Estados Unidos, el conjunto melenudo busca arrancar con el pie derecho y sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas.

¿Cómo llega Motagua al partido?

Por su parte, Motagua llegan con la confianza en alto tras coronarse campeones del Torneo Clausura. El equipo dirigido por el técnico Javier López logró mantener la base de su plantel campeón. Tras realizar sus juegos de preparación, llegan afinados para intentar dominar el clásico y llevarse la Supercopa.

El árbitro del Olimpia vs. Motagua

El encargado de impartir justicia en este esperado clásico será el árbitro internacional Saíd Martínez. El réferi catracho, de amplia experiencia internacional y presencia en Copas del Mundo de la FIFA, encabezará la cuarteta arbitral de esta final.

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Olimpia vs. Motagua: ¿A qué hora juegan por la Supercopa de Honduras 2026?

El partido se disputará el jueves 23 de julio a las 7:00 PM (hora de Honduras) en el Estadio Nacional Chelato Uclés. Para Estados Unidos la hora cambias según la localización.

Honduras: 7:00 PM

7:00 PM Estados Unidos (Este): 9:00 PM

9:00 PM Estados Unidos (Pacífico): 6:00 PM

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¿Dónde ver EN VIVO Olimpia vs. Motagua? Canales de TV y Streaming

En Honduras y la región, la transmisión del clásico por la Supercopa estará disponible a través de: