Los Morados han exportado una gran cantidad de talento a Europa, lo que le permitió ingresar una buena suma a sus arcas.

El Deportivo Saprissa se ha caracterizado por sacar grandes futbolistas de sus ligas menores. Como una de las mejores canteras del campeonato nacional, en el último tiempo salieron diamantes en bruto que se marcharon a Europa para continuar con sus carreras y, especialmente, nutrieron las arcas del club. Por eso, repasamos las ventas más caras en la historia morada.

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1) John Jairo Ruiz al Lille

El extremo izquierdo tuvo apenas 11 partidos con el Saprissa en el 2011 y rápidamente fue vendido al club francés en enero del 2012. Casi sin experiencia, el Lille pagó 1.2 millones de euros para hacerse de su ficha. Luego, prácticamente no tuvo lugar en el primer equipo y fue cedido hasta terminar su contrato en 2016.

2) Joel Campbell al Arsenal

Campbell dio el salto a uno de los equipos más grandes de la Premier League. Fue vendido al Arsenal por un millón de euros en agosto de 2011, poco antes del traspaso de Ruiz a Francia. El futuro jugador del Inter San Carlos alcanzó a jugar 40 partidos con los Gunners. En el medio, fue prestado a varios equipos como Lorient, Betis, Sporting Lisboa, Villarreal, entre otros.

3) Manfred Ugalde a Lommel SK de Bélgica

El delantero de La Sele y que hoy se desempeña en el Spartak de Moscú jugó casi 60 partidos con Saprissa antes de marcharse a Europa. Con apenas 18 años, a mediados de 2020 el Lommel SK de Bélgica decidió pagar 875 mil euros por Manfred Ugalde.

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Luego, fue cedido al Twente, equipo que lo compró después de la cesión por 4 millones de euros. Poco tiempo después, en 2024 el conjunto ruso invirtió 13 millones de euros en sus servicios. Por estas ventas, Saprissa recibió dinero también por los derechos de formación.

4) Kenay Myrie a Copenhague

El traspaso del lateral derecho fue uno de los últimos que realizó el Saprissa al mercado europeo. En enero de este 2026, Myrie dejó Costa Rica para sumarse a Dinamarca. El Copenhague, uno de los más grandes del país, desembolsó 860 mil euros por sus servicios.

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5) Keylor Navas (Saprissa no recibió dinero por el traspaso)

Keylor Navas inició su travesía en España con el Levante. Firmó como agente libre, por lo que Saprissa no recibió ni un centavo por su salida. Sin embargo, el Monstruo se vio beneficiado por su venta del Real Madrid al PSG en 2019. Los Morados percibieron el 4,5% de dicha transferencia por haber formado a Keylor. La suma fue cercana a los 700 mil euros.