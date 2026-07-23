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Olimpia 0-0 Motagua EN VIVO: minuto a minuto de la Supercopa de Honduras 2026

EN DIRECTO| Olimpia y Motagua se enfrentan por la Supercopa de Honduras. Campeón de Clausura y Apertura arranca la nueva temporada.

21' Mueve la pelota Motagua

Buena jugada colectiva, pero que nunca terminó con un centro.

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17' Baja en intensidad el juego

Hemos visto poco a Alejandro Reyes porque el juego se va mucho por las bandas.

12' ORTIIIIIIIZ

Se complicaba el arquero de Motagua en un despeje y Michaell Chirinos lo presionó con peligro.

10' Mejor Motagua

En el comienzo, Motagua ha tenido más la pelota y ha tenido más aproximaciones. Llevan tres tiros de esquinas.

5' Se va dejando ver Nicolás Dibble

El uruguayo muestra mucho sacrificio en la marca, se ve que es una de sus caracteristicas.

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3' Motagua se proyecta

El Azul busca mucho con el nuevo fichaje Jeffry Miranda. El extremo luce picante en su inicio con Motagua.

SE MOVIÓ LA PELOTA

Arranca el fútbol en una nuevo temporada en el fútbol de Honduras. La Supercopa 2026 está en marcha.

Se sortea la cancha y balón con Said Martínez

Motagua ganó la cancha y mueve el Olimpia.

Suena el himno nacional de Honduras

Luego de la entrada de los jugadores al terreno de juego, el protocolo dicta que escuharemos el himno, al estadio le falta llenarse por completo.

Así calentó Motagua

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ALINEACIÓN DE MOTAGUA

Luis Ortíz

Cristopher Meléndez
Giancarlo Sacaza
Luis Vega
Clever Portillo

Óscar Discua
Denis Meléndez
Jeffry Miranda
Alejandro Reyes
Jorge Serrano

Rodrigo De Olivera

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ALINEACIÓN DE OLIMPIA

Edrick Menjívar

Emanuel Hernández
Clinto Bennett
Kevin Guity
Emanuel Coello

Jack Jean Baptiste
Raúl García
Michaell Chirinos
Nicolás Dibble

Jorge Benguché

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Habló Jorge Álvarez

El mediocampista no está dentro del equipo, ya que sufrió una lesión en su pantorrilla: "Espero volver pronto para ayudar al equipo. Hoy espero que mi club gane y se pueda llevar la Supercopa a casa".

Saltan los equipos a calentar

Tanto Motagua como Olimpia han enviado a sus integrantes a calentar. Pronto se conocerán las alineaciones.

Motagua busca el doblete

Transmite Deportes TVC.

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Motagua estrena indumentaria esta noche

El partido arranca a las 7:00 en punto hora local y se disputa en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

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Olimpia se encuentra listo para el duelo

Olimpia quiere volver a levantar un título y que mejor que ante Motagua.

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Los equipos ya están en el estadio

Motagua llega con la Copa recién ganada. Lo hizo en penales ante Marathón.

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Bienvenidos al minuto a minuto de la Supercopa de Honduras

Olimpia y Motagua, ambos campeones de los últimos dos torneos en Honduras. Se enfrentan por la Supercopa de Honduras.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Benguché marcando a Clever Portillo en la Supercopa de Honduras.
© La PrensaBenguché marcando a Clever Portillo en la Supercopa de Honduras.

El fútbol hondureño inicia de la mejor manera. Olimpia y Motagua se verán las caras en un apasionante clásico capitalino para disputar la edición de la Supercopa de Honduras 2026.

¿A qué hora juegan por la Supercopa de Honduras 2026?

El partido se disputará el jueves 23 de julio a las 7:00 PM (hora de Honduras) en el Estadio Nacional Chelato Uclés. Para Estados Unidos la hora cambias según la localización.

Qué pasa si Olimpia y Motagua empatan en la Supercopa de Honduras 2026

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Honduras: 7:00 PM
Estados Unidos (Este): 9:00 PM
Estados Unidos (Pacífico): 6:00 PM

¿Dónde ver EN VIVO Olimpia vs. Motagua?

En Honduras y la región, la transmisión del clásico por la Supercopa estará disponible a través de:

Televisión: Deportes TVC
Streaming / Digital: Aplicación y sitio web oficial de Deportes TVC

Dónde ver EN VIVO Olimpia vs. Motagua por la Supercopa de Honduras 2026: hora, TV y streaming

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