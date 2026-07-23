Olimpia 0-0 Motagua EN VIVO: minuto a minuto de la Supercopa de Honduras 2026

El fútbol hondureño inicia de la mejor manera. Olimpia y Motagua se verán las caras en un apasionante clásico capitalino para disputar la edición de la Supercopa de Honduras 2026.
¿A qué hora juegan por la Supercopa de Honduras 2026?
El partido se disputará el jueves 23 de julio a las 7:00 PM (hora de Honduras) en el Estadio Nacional Chelato Uclés. Para Estados Unidos la hora cambias según la localización.
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Qué pasa si Olimpia y Motagua empatan en la Supercopa de Honduras 2026
Honduras: 7:00 PM
Estados Unidos (Este): 9:00 PM
Estados Unidos (Pacífico): 6:00 PM
¿Dónde ver EN VIVO Olimpia vs. Motagua?
En Honduras y la región, la transmisión del clásico por la Supercopa estará disponible a través de:
Televisión: Deportes TVC
Streaming / Digital: Aplicación y sitio web oficial de Deportes TVC
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Dónde ver EN VIVO Olimpia vs. Motagua por la Supercopa de Honduras 2026: hora, TV y streaming