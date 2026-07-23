Olimpia 0-0 Motagua EN VIVO: minuto a minuto de la Supercopa de Honduras 2026

Olimpia y Motagua, ambos campeones de los últimos dos torneos en Honduras. Se enfrentan por la Supercopa de Honduras.

17:00hs Bienvenidos al minuto a minuto de la Supercopa de Honduras

Motagua llega con la Copa recién ganada. Lo hizo en penales ante Marathón.

17:15hs Los equipos ya están en el estadio

Olimpia quiere volver a levantar un título y que mejor que ante Motagua.

17:30hs Olimpia se encuentra listo para el duelo

El partido arranca a las 7:00 en punto hora local y se disputa en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

Tanto Motagua como Olimpia han enviado a sus integrantes a calentar. Pronto se conocerán las alineaciones.

El mediocampista no está dentro del equipo, ya que sufrió una lesión en su pantorrilla: "Espero volver pronto para ayudar al equipo. Hoy espero que mi club gane y se pueda llevar la Supercopa a casa".

Luego de la entrada de los jugadores al terreno de juego, el protocolo dicta que escuharemos el himno, al estadio le falta llenarse por completo.

Motagua ganó la cancha y mueve el Olimpia.

18:57hs Se sortea la cancha y balón con Said Martínez

Arranca el fútbol en una nuevo temporada en el fútbol de Honduras. La Supercopa 2026 está en marcha.

El Azul busca mucho con el nuevo fichaje Jeffry Miranda. El extremo luce picante en su inicio con Motagua.

El uruguayo muestra mucho sacrificio en la marca, se ve que es una de sus caracteristicas.

En el comienzo, Motagua ha tenido más la pelota y ha tenido más aproximaciones. Llevan tres tiros de esquinas.

Se complicaba el arquero de Motagua en un despeje y Michaell Chirinos lo presionó con peligro.

Hemos visto poco a Alejandro Reyes porque el juego se va mucho por las bandas.

Buena jugada colectiva, pero que nunca terminó con un centro.

EN DIRECTO| Olimpia y Motagua se enfrentan por la Supercopa de Honduras. Campeón de Clausura y Apertura arranca la nueva temporada.

El fútbol hondureño inicia de la mejor manera. Olimpia y Motagua se verán las caras en un apasionante clásico capitalino para disputar la edición de la Supercopa de Honduras 2026.

¿A qué hora juegan por la Supercopa de Honduras 2026?

El partido se disputará el jueves 23 de julio a las 7:00 PM (hora de Honduras) en el Estadio Nacional Chelato Uclés. Para Estados Unidos la hora cambias según la localización.

ver también Qué pasa si Olimpia y Motagua empatan en la Supercopa de Honduras 2026

Honduras: 7:00 PM

Estados Unidos (Este): 9:00 PM

Estados Unidos (Pacífico): 6:00 PM

¿Dónde ver EN VIVO Olimpia vs. Motagua?

En Honduras y la región, la transmisión del clásico por la Supercopa estará disponible a través de:

Televisión: Deportes TVC

Streaming / Digital: Aplicación y sitio web oficial de Deportes TVC