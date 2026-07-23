Entérese cuándo juegan Costa Rica vs. Guatemala, a qué hora y dónde ver el partido por el Premundial Sub-20 de la Concacaf.

Costa Rica y Guatemala se enfrentan este viernes 24 de julio en el inicio del Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2026. El partido abrirá la actividad del Grupo B y podrá seguirse en vivo por televisión y streaming en toda Centroamérica.

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La Sele y la Azul y Blanco comparten el Grupo B con México y Antigua y Barbuda, por lo que comenzar con una victoria puede resultar determinante en la lucha por avanzar a los cuartos de final. El encuentro se disputará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

¿A qué hora juegan Costa Rica vs. Guatemala?

Estos son los horarios del partido en Centroamérica:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Panamá: 3:00 p.m.

El horario local de Puebla también será a las 2:00 p.m. Costa Rica y Guatemala protagonizarán el primer partido de todo el Premundial Sub-20, mientras que México y Antigua y Barbuda se enfrentarán posteriormente en el mismo estadio.

¿Dónde ver EN VIVO Costa Rica vs. Guatemala en Centroamérica?

El partido entre Costa Rica y Guatemala podrá verse en vivo mediante el servicio de streaming Disney+ y la señal de ESPN.

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Concacaf también incluye su aplicación oficial y su canal de YouTube entre las plataformas digitales del torneo, aunque la disponibilidad de la señal puede cambiar de acuerdo con los derechos de transmisión de cada territorio.

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Qué se juegan Costa Rica y Guatemala en el Campeonato Sub-20

El formato establece que los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros avanzarán a los cuartos de final. Los equipos clasificados serán ordenados en una tabla general para determinar los cruces eliminatorios.

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Los cuatro ganadores de los cuartos de final obtendrán los boletos de Concacaf para el Mundial Sub-20 de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027. Además, el campeón regional clasificará a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Si Estados Unidos conquista el título, la plaza olímpica será entregada al subcampeón, debido a que el seleccionado estadounidense ya está clasificado como anfitrión.

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Próximos partidos de Costa Rica y Guatemala

Después del debut, Costa Rica y Guatemala continuarán su participación en el Grupo B con los siguientes encuentros:

Partidos de Costa Rica

Costa Rica vs. México: lunes 27 de julio, 8:00 p.m.

lunes 27 de julio, 8:00 p.m. Costa Rica vs. Antigua y Barbuda: jueves 30 de julio, 4:00 p.m.

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Partidos de Guatemala

Antigua y Barbuda vs. Guatemala: lunes 27 de julio, 5:00 p.m.

lunes 27 de julio, 5:00 p.m. México vs. Guatemala: jueves 30 de julio, 7:00 p.m.

Todos los partidos del Grupo B se disputarán en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.