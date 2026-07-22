El equipo de Ismael Rescalvo debuta el sábado ante Sporting y este miércoles confirmaron la llegada de un jugador que ilusiona a la afición.

El debut de la Liga Deportiva Alajuelense en el Apertura 2026 de la Liga Promérica ya tiene fecha, hora y lugar: será este sábado a las 8:00 pm ante Sporting en Puente Piedra. De esta manera, Ismael Rescalvo tendrá su estreno oficial luego de lo que fue la Supercopa perdida ante Herediano hace unos días.

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Sin embargo, y más allá de que la dirigencia rojinegra ya le había traído bastantes jugadores pensando en lo que será este semestre en el que buscará defender el tricampeonato en la Copa Centroamericana e ir por la corona 32 a nivel local, siguen llegando jugadores.

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De hecho, este miércoles se acaba de confirmar un fichaje de última hora que algunos daban por caído: se trata del regreso de Kenyel Michel, el joven de 21 años que volverá al club cedido del Minnesota United de la MLS.

Kevin Jiménez confirma el regreso: Kenyel Michel es manudo otra vez

“Kenyel Michel llegará en las próximas horas al país, regresa a Alajuelense por 6 meses a préstamo”, informó el periodista acerca del extremo izquierdo que fue vendido al club de la liga estadounidense en agosto del año pasado y que ahora volverá a vestirse de rojinegro.

Kevin Jiménez lo confirmó.

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¿Cómo le fue a Kenyel Michel en la MLS?

Ganador de cinco títulos con la Liga, Michel nunca llegó a debutar en la MLS. Sí jugó en el Minnesota United FC 2, de la MLS Next Pro (la segunda categoría), donde apenas disputó ocho partidos en los que dio dos asistencias.

En Alajuelense, en cambio, el joven futbolista cuenta con 41 partidos, seis goles, dos pases gol y los mencionados cinco trofeos: dos Copas Centroamericanas, el título del Apertura 25/26, una Copa de Costa Rica y una Recopa.

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En síntesis