El entrenador venezolano llegó a Saprissa el pasado 21 de julio para desempeñarse como asistente de Paulo Wanchope. Su salida fue abrupta y terminó costándole millones a la institución.

Jack Grollier Galindo Hidalgo, un nombre desconocido para gran parte de los morados pese a que conformó el equipo de trabajo de Paulo Wanchope en 2025, sacudió los cimientos administrativos de Deportivo Saprissa tras confirmarse que le ganó una demanda millonaria al club ante la FIFA.

La Cámara del Estatuto del Jugador falló a favor del venezolano por el incumplimiento de su contrato por seis meses como asistente técnico del primer equipo, obligando a la “S” a abonarle la suma de ₡3.966.666 en concepto de indemnización más un 5% de interés anual al reconocerlo como entrenador y al catalogar su despido como sin causa justa.

Aunque la dirigencia tibaseña, ya con Roberto Artavia en funciones, canceló en abril la totalidad de la deuda para evitar una inhibición por los próximos tres mercados de fichajes, este polémico desenlace pone bajo los reflectores la particular trayectoria de Galindo, un trotamundos de los banquillos del continente.

La carrera de Jack Grollier antes de su arribo a Saprissa

Nacido hace 47 años en el calor caribeño de Maracay, Venezuela, el 20 de diciembre de 1978, Galindo construyó una carrera tan variopinta como viajera detrás de la línea de cal. Sus primeras experiencias se dieron en su tierra natal como preparador físico del UA Aragua (2008/2009) y de la selección venezolana Sub-17 (2010/2011), antes de tener un segundo ciclo en el Aragua (2011/2012).

ver también Demanda millonaria: FIFA condenó a Saprissa y lo obligó a pagar por un despido sin causa

Posteriormente, probó suerte en el ascenso de los Estados Unidos, registrando pasos por Arizona Sahuaros y Las Vegas Quicksilvers, un club que figura como extinto en los registros desde 1978, el mismo año en que nació el estratega, y es recordado por contar entre sus filas con Eusébio, leyenda de Portugal.

Tras su aventura norteamericana, regresó a Venezuela para ejercer como coordinador técnico en Margarita FC y luego se desempeñó como visor de talentos para el Melgar de Perú en 2016. Su ruta continuó expandiéndose por Centroamérica: trabajó en Nicaragua como auxiliar en el Managua FC (2016/2017) y como preparador físico en el Chinandega (2017/2018).

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Antes de asentarse en Costa Rica, sumó breves etapas como asistente en Estudiantes de Caracas (2019) y en el Estrella Roja de Danlí en Honduras (2020). Ya en suelo tico, acumuló rodaje en la AD Guanacasteca y en Turrialba, escalones que lo terminaron proyectando hacia el reto más mediático de su carrera.

Jack Galindo luciendo el uniforme morado durante una de las prácticas. (Foto: Saprissa)

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La insólita escala de 32 días en el Monstruo

La gran oportunidad de Galindo en el fútbol costarricense llegó el 21 de julio de 2025, cuando fue contratado como el asistente técnico de Paulo César Wanchope en Saprissa. Sin embargo, lo que se perfilaba como el proyecto más importante de su hoja de vida se transformó en una pasantía fugaz.

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Apenas 32 días después de haber asumido sus funciones en Tibás, el 22 de agosto de 2025, la directiva del cuadro morado decidió dar un giro de timón y le comunicó la rescisión unilateral de su contrato, provocando su salida inmediata de la institución junto a “Chope”. Esta abrupta destitución abrió las puertas al conflicto legal que el venezolano decidió elevar hasta las oficinas de la FIFA en Zúrich.

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(Foto: Marcelo Bee Sellares / X)

El Tribunal del Fútbol respaldó el reclamo de Galindo, dictaminando la indemnización económica y advirtiendo a Saprissa con una sanción de hasta tres periodos consecutivos sin poder inscribir jugadores si no pagaba en un plazo de 45 días. Ante el riesgo deportivo, el club reaccionó con celeridad, efectuó el pago —según dio a conocer La Nación— y cerró un capítulo que vuelve a poner la lupa sobre el ex jerarca de los tibaseños, Juan Carlos Rojas.

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