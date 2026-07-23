Debuta el FVS en Guatemala: los partidos que tendrán el “VAR a pedido” en la primera jornada del Apertura 2026

La Liga Nacional de Guatemala dio un paso histórico en la modernización del campeonato al confirmar la implementación del Football Video Support (FVS), una herramienta tecnológica que servirá de apoyo para el trabajo arbitral a partir del Torneo Apertura 2026. Aunque su funcionamiento guarda similitudes con el VAR, el sistema presenta diferencias importantes, siendo la principal que los equipos podrán solicitar revisiones mediante un número limitado de oportunidades durante cada partido.

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La gran novedad será que cada club dispondrá de dos tarjetas de revisión, las cuales podrán ser utilizadas por el cuerpo técnico cuando considere que el árbitro cometió un error en una jugada determinante. La solicitud deberá hacerse a través del cuarto árbitro, quien trasladará la petición al juez principal para que este decida si corresponde revisar la acción en video.

Así funcionará el nuevo Football Video Support en Guatemala

El reglamento establece que, si tras la revisión se determina que el cuerpo técnico tenía razón, la tarjeta de revisión será devuelta y podrá utilizarse nuevamente durante el partido. En cambio, si la decisión arbitral inicial fue correcta, el equipo perderá esa oportunidad de revisión. De esta manera, los entrenadores deberán administrar estratégicamente sus solicitudes para no quedarse sin opciones en momentos decisivos del encuentro.

Al igual que ocurre con el VAR, el Football Video Support únicamente podrá intervenir en cuatro tipos de acciones específicas: goles dudosos (gol/no gol), penales (penal/no penal), tarjetas rojas directas —sin incluir segundas amonestaciones— y casos de confusión de identidad, cuando un árbitro sancione al futbolista equivocado. Además, la revisión solo procederá si existe un error claro, obvio y manifiesto o un incidente grave que haya pasado inadvertido.

El debut oficial del FVS se producirá este fin de semana en dos escenarios emblemáticos del fútbol guatemalteco. La tecnología estará disponible en el duelo entre Antigua GFC y Deportivo Marquense, en el estadio Pensativo, así como en El Trébol, donde Municipal recibirá a Deportivo Mixco en el inicio del campeonato.

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No obstante, la implementación todavía no será total en todas las sedes del país. Estadios como los de San Pedro, Malacateco, Guastatoya y Suchitepéquez continúan realizando adecuaciones en su infraestructura para cumplir con los requisitos técnicos exigidos por la liga. La expectativa es que las mejoras concluyan antes del cierre de la primera jornada, permitiendo que el Football Video Support se convierta en una herramienta permanente para fortalecer la justicia deportiva en el fútbol guatemalteco.