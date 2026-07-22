Wanchope apunta contra Erick Lonnis y marca su gran error que le puede costar caro a Saprissa: “Veo confusión”

El exentrenador de Saprissa se mostró crítico con la gestión de Erick Lonnis como líder del comité deportico del club.

Deportivo Saprissa arranca su participación en el Torneo Apertura 2026 este viernes, recibiendo a Pérez Zeledón en “La Cueva”. Será su segundo partido oficial después de la caída ante Herediano en la Recopa, que sembró dudas de cara a una exigente temporada en la que también competirán en la Copa Centroamericana.

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Si bien la cabeza del comité deportivo, Erick Lonnis, explicó que no puede afirmar que la plantilla se encuentra cerrada, parece poco probable que llegué más de un refuerzo a Tibás de aquí a septiembre para reforzarla. Algo que Paulo Wanchope no ve con buenos ojos.

Wanchope apunta contra Erick Lonnis

“Chope” manifestó en ESPN su descontento con la confección del equipo. Responsabilidad que recae sobre Lonnis y el entrenador, Hernán Meford: “Yo todavía veo confusión en la planificación y en ese cambio generacional y en la estructura del plantel”, afirmó el ex goleador.

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“Todavía no veo certeza, planificación, claridad en la planilla y sí considero que debieron haber buscado un delantero, un goleador“, afirmó. Recordemos que el panameño Tomás Rodríguez se marchó a Barcelona de Ecuador, dejando a tres centrodelanteros natos disponibles: Ariel Rodríguez, Orlando Sinclair y Johnny Myrie. Al menos hasta que se recupere Newton Williams.

Por último, disparó: “Hubo algunas renovaciones que se dieron y a mi gusto no tuvieron que haberse dado, pero es parte de la confusión de la que hablo en cuanto a la planificación de la planilla”. En este mercado, Saprissa extendió el ligamen de Rodríguez, Williams, Mariano Torres, Jorkaeff Azofeifa y tres juveniles: el portero Isaac Alfaro, Julián González y Kenneth González, cedido en Pérez Zeledón.

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Lonnis y Wanchope trabajaron juntos en Saprissa durante casi seis meses, entre marzo y agosto del año pasado, cuando “Chope” ocupaba el banquillo morado. En ese entonces, pidió por un “9”: sonaron Mayron George y Erick Japa, ahora en Municipal de Guatemala, pero terminó llegando el canalero Gustavo Herrera.

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