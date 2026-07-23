Jafet Soto habló sobre la supuesta detención de Scott Brannon, ex empresario vinculado a Herediano: “Sabemos cómo trabajamos”

Hace unas semanas, el periodista Camilo Rodríguez informó a través de sus redes sociales que Scott Brannon había sido detenido en Estados Unidos. Se trata de un empresario narco, amigo de Jafet Soto y que estuvo vinculado con el Club Sport Herediano.

Publicidad

“¿Es cierto que el narco Scott Brannon fue detenido en Miami, Florida, Estados Unidos, hace dos semanas? Su plata del narco se vincula con un equipo de fútbol (Herediano), un canal de televisión y un parque temático“, escribió Rodríguez sobre Brannon.

Este jueves, el periodista Josué Quesada mantuvo una entrevista con el presidente de Herediano y le preguntó acerca de la situación de Brannon y si sabía algo de esta presunta detención.

ver también Herediano vs. Puntarenas: a qué hora y dónde ver EN VIVO el debut del campeón por el Apertura 2026

Jafet Soto considera a Scott Brannon como un amigo

Jafet Soto confesó que es su amigo, pero desconoce su actualidad: “Eso no lo sé, Scott es un aficionado que le gusta el Club Sport Herediano, no sé cosas de su vida privada. Es amigo mío, ha estado en Herediano, pero yo no sé la vida privada de mis amigos. ¿Usted cuenta sus cosas del tenampa? “.

Y agregó: “Nosotros sabemos aquí cómo trabajamos y cómo arañamos las cosas que hemos hecho durante 13 años“. Sin embargo, Josué Quesada volvió a insistirle sobre las acusaciones en contra de Herediano por recibir dinero.

Publicidad

“Soto, no nos vamos a hacer aquí los bolud**. Sale un periodista que dice ‘Scott Brannon le da plata a Heredia y a Cartago, y está detenido en Miami’, ¿cómo no te va a preguntar uno eso? O sea es pesadísimo. No lo está diciendo cualquier persona, lo está diciendo un periodista“, dijo Quesada.

“Yo he tenido un periodista durante 13 años, que es Ferlin (Fuentes) y que ha hecho investigaciones, de investigaciones, de investigaciones. Y aquí estamos los accionistas que somos de este equipo“, concluyó Jafet Soto a la pregunta del periodista mencionado.