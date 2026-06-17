Panamá 0-0 Ghana EN VIVO: Waterman tuvo la primera – minuto a minuto del juego por el Mundial 2026

Llegó el gran día para la Selección de Panamá. Este miércoles, debuta en el Mundial 2026 enfrentando a Ghana, un rival duro, en el BMO Field de Toronto, Canadá, por la primera jornada del Grupo J que comparten con Inglaterra y Croacia.
El gran objetivo para los dirigidos por Thomas Christiansen es puntuar por primera vez en una Copa del Mundo. Algo que no pudieron lograr en Rusia 2018 —bajo el mando del estratega colombiano Hernán “Bolillo” Gómez— al perder con Túnez, Bélgica y los Three Lions en fase de grupos.
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Enfrente estarán unas Estrellas Negras deseosas de cortar su mala racha en su quinta participación en la justa máxima. En su último amistoso de preparación empataron 1-1 con Gales gracias al gol de Caleb Yirenyiki, pero en los demás cayeron ante Austria (1-5), Alemania (1-2) y México (0-2). En el medio, la GFA (Asociación de Fútbol de Ghana, por sus siglas en inglés) echó al DT que los clasificó al Mundial pasado, Otto Addo, para contratar a Carlos Queiroz.