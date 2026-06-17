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Mundial 2026

Panamá 0-0 Ghana EN VIVO: Waterman tuvo la primera – minuto a minuto del juego por el Mundial 2026

Siga el minuto a minuto de Panamá vs. Ghana: previa, mejores jugadas y videos de los goles del partido que cierra la primera fecha en el Grupo J del Mundial 2026.

22' - Nos vamos al cooling break

La pausa de hidratación le viene bien a Panamá, que no encuentra la forma de hacerle llegar la bola a Waterman y está recuerriendo a pases largos. Se vio una leve mejoría de los ghaneses.

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13' - Amarilla para Yirenyiki

El defensor fue directamente a cortar a Yoel Bárcenas cuando estaba por iniciar la contra de la Marea Roja.

2' - Panamá tuvo la primera de peligro

Centro potente de Amir Murillo desde la derecha que Cecilio Waterman remató de primera intención cerca del punto penal. El portero ghanés, Ati-Zigi, voló sobre su palo izquierdo para despejar la pelota.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

Con el pitazo del árbitro principal Glenn Nyberg, comienza el sueño de Panamá en este Mundial. Movió primero Ghana.

Salieron los seleccionados a la cancha

Ya suenan los himnos en Toronto, con las banderas desplegadas y la emoción a flor de piel de los canaleros.

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¿Por qué no juega Thomas Partey en Ghana?

El mediocampista de Villarreal no pudo ingresar a territorio canadiense. Le denegaron la visa por las causas que enfrenta de violación y abuso sexual, delitos supuestamente cometidos en Reindo Unido entre 2020 y 2022.

Habló Thomas Christiansen en la previa

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Los futbolistas de Panamá ya están en la cancha

También los de Ghana. Todo ellos realizan los ejercicios precompetitivos ante un aceptable marco de aficionados en el BMO Field de Toronto, uno de los estadios más famosos de Canadá.

Mientras en Panamá esperan por el debut

Inglaterra dio una muestra de carácter al ganarle 4-2 a Croacia con un doblete de Harry Kane, y se afianza en el primer lugar del Grupo J.

¡EL XI DE GHANA!

Esta es la formación de los Black Stars, con su principal figura, Antoine Smeneyo (Manchester City), de titular.

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¡ALINEACIÓN CONFIRMADA DE PANAMÁ!

Sin Adalberto Carrasquilla, quien está saliendo de una lesión, estos son los once elegidos por Thomas Christiansen para el debut mundialista.

La delegación de Panamá llega al BMO Field

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¿Dónde ver a Panamá vs. Ghana en Centroamérica?

Estos son los canales de TV y streaming que transmitirán el juego en la región.

  • Panamá: Tigo Sports, Fox Sports, RPC y TVMAX
  • Costa Rica: Fox+ y TDMAX
  • El Salvador: Tigo Sports
  • Guatemala: Tigo Sports, Fox Sports y Canal 11
  • Honduras: Tigo Sports
  • Nicaragua: Tigo Sports

¿A qué hora es el juego de Panamá?

El encuentro con Ghana, correspondiente al Grupo J de la Copa del Mundo, iniciará a las 6:00 p.m. (horario panameño). En el resto de Centroamérica será a las 5:00 p.m. y en Estados Unidos a las 6:00 (ET).

La fanaticada canalera, presente en Toronto

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¡Bienvenido y bienvenidas al minuto a minuto de Panamá vs. Ghana!

La Marea Roja debuta hoy en el Mundial y en FCA le traemos la cobertura completa del partido, desde la previa hasta el pitazo final en Toronto.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Siga EN VIVO y ONLINE a Panamá vs Ghana, por el Mundial 2026.
© Fepafut y GettySiga EN VIVO y ONLINE a Panamá vs Ghana, por el Mundial 2026.

Llegó el gran día para la Selección de Panamá. Este miércoles, debuta en el Mundial 2026 enfrentando a Ghana, un rival duro, en el BMO Field de Toronto, Canadá, por la primera jornada del Grupo J que comparten con Inglaterra y Croacia.

El gran objetivo para los dirigidos por Thomas Christiansen es puntuar por primera vez en una Copa del Mundo. Algo que no pudieron lograr en Rusia 2018 —bajo el mando del estratega colombiano Hernán “Bolillo” Gómez— al perder con Túnez, Bélgica y los Three Lions en fase de grupos.

Atención, Panamá: Tribunal de Canadá definió si Thomas Partey podrá jugar con Ghana en el debut del Mundial 2026

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Enfrente estarán unas Estrellas Negras deseosas de cortar su mala racha en su quinta participación en la justa máxima. En su último amistoso de preparación empataron 1-1 con Gales gracias al gol de Caleb Yirenyiki, pero en los demás cayeron ante Austria (1-5), Alemania (1-2) y México (0-2). En el medio, la GFA (Asociación de Fútbol de Ghana, por sus siglas en inglés) echó al DT que los clasificó al Mundial pasado, Otto Addo, para contratar a Carlos Queiroz.

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