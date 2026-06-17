¿Por qué Thomas Partey no juega hoy con Ghana vs. Panamá por el Mundial 2026?

Thomas Partey se pierde el juego contra Panamá, que marcará el debut de su selección en el Mundial 2026, por razones extradeportivas.

Ghana se alista para su estreno en el Mundial 2026. Será la quinta participación de la selección africana en la cita máxima y le espera un complejo primer partido contra Panamá, que se desarrollará este miércoles 17 de junio en el BMO Field de Toronto, Canadá.

Las Black Stars ansían arrancar con el pie derecho en el Grupo J, sumando sus primeros tres puntos para aprovechar el empate de Inglaterra con Croacia y pasar a liderar la zona. Sin embargo, una de las adversidades que se les presenta para el debut es la ausencia de uno de sus mejores futbolistas: Thomas Partey.

¿Por qué no juega Thomas Partey contra Panamá?

El motivo por el cual el ex Arsenal no estará disponible ante Panamá es extradeportivo. Este martes, un Tribunal Federal Superior de Canadá desestimó la apelación del gobierno de Ghana exigiendo que dejaran entrar al país al futbolista de 33 años, luego de que las autoridades migratorias canadienses denegaran su visa.

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La decisión ciertamente se debe al proceso judicial que enfrenta Partey en el Reino Unido, acusado de siete cargos de violación y uno de agresión sexual en relación con las denuncias presentados por cuatro mujeres. Los mismos habrían ocurrido entre 2020 y 2022, cuando vestía los colores de los Gunners.

La postura del máximo ente del fútbol al respecto es clara: “La FIFA no interviene en los procesos de inmigración de los países anfitriones, incluida la adjudicación de visas. El gobierno anfitrión decide en última instancia quién recibe un visado y puede entrar en el país”, expresó en un comunicado.

El mediocampista de Villarreal se declaró inocente. Todavía no afrontó un juicio y, por ende, tampoco ha sido condenado. Pero todo parece indicar que sí podría jugar los próximos partidos de Ghana en la Copa del Mundo, contra Inglaterra en Boston y Croacia en Filadelfia, ya que tendrán lugar en Estados Unidos.

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