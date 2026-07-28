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Premundial Sub-20: así quedó la tabla del Grupo A tras la derrota de El Salvador ante Estados Unidos

Descubra cómo quedó la tabla de posiciones del Grupo A tras la segunda fecha del Premundial Sub-20 de la Concacaf 2026.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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La Selecta volvió a perder y se complica en el Premundial Sub-20.
© FESFUTLa Selecta volvió a perder y se complica en el Premundial Sub-20.

Este martes 28 de julio, la segunda fecha en el Grupo A del Premundial Sub-20 de la Concacaf 2026 terminó con la derrota de El Salvador por 3-0 frente a Estados Unidos.

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La Selecta no pudo imponer condiciones en el Estadio Universitario BUAP, en Puebla, donde los vigentes subcampeones amarraron su boleto a la próxima ronda gracias a los goles de Din Klapija (34′), Rubén Ramos (60′), ambos de penal, y Chrsiopher Cupps (88′).

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De esta forma, los dirigidos por Erick Dowson Prado volvieron a caer 3-0 luego de su pesadillesco debut frente a Cuba. Por lo que no les queda margen de error: necesitan ganar o ganar.

Así quedó el Grupo A del Premundial Sub-20 de Concacaf tras la fecha 2

PosClubPJGEPGFGCDGPts
1Estados Unidos11003033
2Haití210135-23
3Cuba21015323
4El Salvador100103-30

El Salvador, pese a ser el único equipo de la zona que no puntuó, sigue vivo en el Campeonato Sub-20. Necesita vencer a Haití de forma abultada para llegar a 3 unidades, sacudirse su diferencia de gol de -3 y alcanzar a Haití, además de esperar a que la selección isleña caiga goleada frente a Estados Unidos.

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Así se juegan los últimos dos partidos del Grupo A

  • El Salvador vs. Haití — Viernes 31 de julio, a las 3:00 p.m.
  • Estados Unidos vs. Cuba — Jueves 30 de julio, a las 8:00 p.m.

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