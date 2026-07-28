Premundial Sub-20: así quedó la tabla del Grupo A tras la derrota de El Salvador ante Estados Unidos

Este martes 28 de julio, la segunda fecha en el Grupo A del Premundial Sub-20 de la Concacaf 2026 terminó con la derrota de El Salvador por 3-0 frente a Estados Unidos.
La Selecta no pudo imponer condiciones en el Estadio Universitario BUAP, en Puebla, donde los vigentes subcampeones amarraron su boleto a la próxima ronda gracias a los goles de Din Klapija (34′), Rubén Ramos (60′), ambos de penal, y Chrsiopher Cupps (88′).
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De esta forma, los dirigidos por Erick Dowson Prado volvieron a caer 3-0 luego de su pesadillesco debut frente a Cuba. Por lo que no les queda margen de error: necesitan ganar o ganar.
Así quedó el Grupo A del Premundial Sub-20 de Concacaf tras la fecha 2
|Pos
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Estados Unidos
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|2
|Haití
|2
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|3
|3
|Cuba
|2
|1
|0
|1
|5
|3
|2
|3
|4
|El Salvador
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
El Salvador, pese a ser el único equipo de la zona que no puntuó, sigue vivo en el Campeonato Sub-20. Necesita vencer a Haití de forma abultada para llegar a 3 unidades, sacudirse su diferencia de gol de -3 y alcanzar a Haití, además de esperar a que la selección isleña caiga goleada frente a Estados Unidos.
Así se juegan los últimos dos partidos del Grupo A
- El Salvador vs. Haití — Viernes 31 de julio, a las 3:00 p.m.
- Estados Unidos vs. Cuba — Jueves 30 de julio, a las 8:00 p.m.