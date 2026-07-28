Premundial Sub-20: así quedó la tabla del Grupo A tras la derrota de El Salvador ante Estados Unidos

Descubra cómo quedó la tabla de posiciones del Grupo A tras la segunda fecha del Premundial Sub-20 de la Concacaf 2026.

Este martes 28 de julio, la segunda fecha en el Grupo A del Premundial Sub-20 de la Concacaf 2026 terminó con la derrota de El Salvador por 3-0 frente a Estados Unidos.

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La Selecta no pudo imponer condiciones en el Estadio Universitario BUAP, en Puebla, donde los vigentes subcampeones amarraron su boleto a la próxima ronda gracias a los goles de Din Klapija (34′), Rubén Ramos (60′), ambos de penal, y Chrsiopher Cupps (88′).

ver también Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026: cuántas selecciones se clasifican al Mundial 2027 y a los Juegos Olímpicos 2028

De esta forma, los dirigidos por Erick Dowson Prado volvieron a caer 3-0 luego de su pesadillesco debut frente a Cuba. Por lo que no les queda margen de error: necesitan ganar o ganar.

Así quedó el Grupo A del Premundial Sub-20 de Concacaf tras la fecha 2

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Estados Unidos 1 1 0 0 3 0 3 3 2 Haití 2 1 0 1 3 5 -2 3 3 Cuba 2 1 0 1 5 3 2 3 4 El Salvador 1 0 0 1 0 3 -3 0

El Salvador, pese a ser el único equipo de la zona que no puntuó, sigue vivo en el Campeonato Sub-20. Necesita vencer a Haití de forma abultada para llegar a 3 unidades, sacudirse su diferencia de gol de -3 y alcanzar a Haití, además de esperar a que la selección isleña caiga goleada frente a Estados Unidos.

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Así se juegan los últimos dos partidos del Grupo A