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Mundial 2026

Thomas Christiansen apuntó contra un jugador de Panamá tras la agónica derrota ante Ghana en el Mundial 2026

Christiansen expuso el error de uno de sus defensores en la jugada del gol de Ghana, que amargó el debut de Panamá en el Mundial 2026.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Christiansen, molesto por la forma en que se le escapó el punto a Panamá.
© GettyChristiansen, molesto por la forma en que se le escapó el punto a Panamá.

Este miércoles por la noche, la Selección de Panamá sufrió un duro golpe en su debut en el Mundial 2026. Perdió por 0-1 ante Ghana con el gol in extremis de Caleb Yirenkyi y el arranque ilusionante que tuvo en el BMO Field de Toronto quedó en la nada.

Ahora, la Marea Roja comparte el último lugar del Grupo J con su próximo rival, Croacia, al cual deberá vencer sí o sí para seguir soñando aunque sea con avanzar a los dieciseisavos de final como uno de los ocho mejores terceros de la primera ronda, ya que en la última jornada chocará le espera el reto más difícil: Inglaterra.

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El seleccionador Thomas Christiansen habló con el medio RPC una vez consumada la derrota y dio su criterio sobre el juego, señalando los errores de sus dirigidos que terminaron siendo decisivos. Uno de ellos lo cometió el defensor central José Córdoba en la jugada del tanto africano.

Christiansen le soltó una indirecta a José Córdoba

Sin nombrarlo, el seleccionador de Panamá criticó la reacción del zaguero de Norwich City en la acción del minuto 94, cuando Semenyo habilitó al espacio a Thomas-Asante y “Coto” se barrió para intentar cortarlo, pero calculó mal: quedó tirado a mitad de camino, el “10” de Ghana se metió en el área sin marca, con tiempo para pensar, y metió el pase de la muerte para Yirenkyi.

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“Hay que aprender de los errores. Lo que pasó en esa última jugada del gol… Tenemos que aprender que hay que entrar con más actitud. Hacer faltas. Tuvimos ocasiones de hacer faltas, parar la jugada. Y luego, si vas al suelo es porque te llevas el balón o lo paras ahí, aseveró Christiansen, haciéndole una clara llamada de atención al central.

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“Al final, pues nos meten el gol y la verdad es que estamos dolidos con este resultado, pero hay que levantarse, sacar fuerzas para el partido con Croacia e intentar hacer lo que hicimos en la primera parte”, cerró. El duelo contra los balcánicos se dará este martes 23 de junio, en el mismo reducto canadiense.

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