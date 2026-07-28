Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Copa Centroamericana

UMECIT vs. Saprissa: a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido por la Copa Centroamericana 2026

UMECIT vs. Saprissa juegan por la primera fecha de la Copa Centroamericana de la Concacaf. Entérese cuándo es el partido, horario, TV y streaming.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
Ticos y panameños se enfrentan por el Grupo C de la Copa Centroamericana.
© Saprissa y UMECITTicos y panameños se enfrentan por el Grupo C de la Copa Centroamericana.

Deportivo Saprissa inicia su participación en la Copa Centroamericana de Concacaf 2026 visitando a UMECIT FC de Panamá. El Monstruo Morado buscará trasladar al plano internacional el impulso de su contundente comienzo en el Torneo Apertura de Costa Rica.

Publicidad

El encuentro se disputará este miércoles en la ciudad panameña de Penonomé. Mientras la “S” afrontará su cuarta participación consecutiva en la competencia, el elenco canalero tendrá su estreno absoluto a nivel internacional.

¿A qué hora juega UMECIT vs. Saprissa por la Copa Centroamericana 2026?

UMECIT y Saprissa medirán fuerzas mañana, miércoles 29 de julio, en un partido correspondiente a la primera jornada del Grupo C.

  • Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Belice: 6:00 p.m.
  • Panamá: 7:00 p.m.

¿Dónde ver EN VIVO UMECIT vs. Saprissa?

El encuentro podrá verse en Costa Rica y Panamá mediante el servicio de streaming Disney+. La transmisión televisiva de la Copa Centroamericana también forma parte de la programación deportiva de ESPN en la región.

Publicidad

Concacaf incluye además su aplicación oficial y su canal de YouTube entre las opciones para seguir el partido, aunque la disponibilidad puede variar según las restricciones territoriales de cada país.

El rival de Saprissa en la Copa Centroamericana 2026: cómo juega UMECIT y por qué puede complicar a los morados

ver también

El rival de Saprissa en la Copa Centroamericana 2026: cómo juega UMECIT y por qué puede complicar a los morados

¿Cómo llega Saprissa al partido?

El equipo dirigido por Hernán Medford llega a Panamá después de comenzar el Torneo Apertura 2026 con una goleada por 5-1 sobre Municipal Pérez Zeledón.

Publicidad

La “S” se clasificó a la Copa Centroamericana como el equipo con mejor rendimiento en la tabla general de la temporada 2025-26 del fútbol costarricense. Será su cuarta participación consecutiva y acumula un historial de 10 victorias, seis empates y cuatro derrotas en el certamen.

Después de alcanzar los cuartos de final en 2023 y 2024 y quedar eliminado en la fase de grupos en 2025, Saprissa afronta esta edición con la obligación de recuperar protagonismo internacional. Debutar con una victoria ante uno de los equipos menos experimentados del grupo sería un primer paso importante.

Publicidad
UMECIT se alista para hacerle frente a un partido histórico en su joven historia. (Foto: UMECIT)

UMECIT se alista para hacerle frente a un partido histórico en su joven historia. (Foto: UMECIT)

¿Cómo llega UMECIT FC?

UMECIT debutará en la Copa Centroamericana después de clasificarse como el segundo mejor equipo de la tabla acumulada de la temporada 2025-26 de la Liga Panameña de Fútbol. Será el octavo club de Panamá en disputar la competencia.

Publicidad

Los dirigidos por Julio Infante comenzaron el Torneo Clausura con un empate 0-0 frente a Alianza FC. Ahora intentarán aprovechar su condición de local para sorprender a uno de los clubes con mayor tradición internacional de Centroamérica.

¿En qué grupo están UMECIT y Saprissa?

UMECIT y Saprissa integran el Grupo C junto con:

  • Olimpia, de Honduras.
  • Deportivo Mixco, de Guatemala.
  • Alianza FC, de Panamá.
Publicidad
Olimpia vs. Saprissa: Concacaf confirma fecha y hora del partido más esperado de la Copa Centroamericana 2026

ver también

Olimpia vs. Saprissa: Concacaf confirma fecha y hora del partido más esperado de la Copa Centroamericana 2026

Cada equipo disputará cuatro partidos, dos como local y dos como visitante. Los dos primeros de la zona avanzarán a los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Alajuelense vs. Xelajú: a qué hora y dónde ver el partido
Concacaf

Alajuelense vs. Xelajú: a qué hora y dónde ver el partido

Así quedó el Grupo B tras la caída de Costa Rica ante México y el gane de Guatemala
Concacaf

Así quedó el Grupo B tras la caída de Costa Rica ante México y el gane de Guatemala

Saprissa acaricia los 3 puntos: Fedefútbol le puso fecha límite a San Carlos para pagar su deuda
Deportivo Saprissa

Saprissa acaricia los 3 puntos: Fedefútbol le puso fecha límite a San Carlos para pagar su deuda

Junto a Messi: Celso Borges integra un XI ideal que llena de orgullo a LDA
Liga Deportiva Alajuelense

Junto a Messi: Celso Borges integra un XI ideal que llena de orgullo a LDA

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo