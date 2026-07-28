UMECIT vs. Saprissa juegan por la primera fecha de la Copa Centroamericana de la Concacaf. Entérese cuándo es el partido, horario, TV y streaming.

Deportivo Saprissa inicia su participación en la Copa Centroamericana de Concacaf 2026 visitando a UMECIT FC de Panamá. El Monstruo Morado buscará trasladar al plano internacional el impulso de su contundente comienzo en el Torneo Apertura de Costa Rica.

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El encuentro se disputará este miércoles en la ciudad panameña de Penonomé. Mientras la “S” afrontará su cuarta participación consecutiva en la competencia, el elenco canalero tendrá su estreno absoluto a nivel internacional.

¿A qué hora juega UMECIT vs. Saprissa por la Copa Centroamericana 2026?

UMECIT y Saprissa medirán fuerzas mañana, miércoles 29 de julio, en un partido correspondiente a la primera jornada del Grupo C.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Belice: 6:00 p.m.

Panamá: 7:00 p.m.

¿Dónde ver EN VIVO UMECIT vs. Saprissa?

El encuentro podrá verse en Costa Rica y Panamá mediante el servicio de streaming Disney+. La transmisión televisiva de la Copa Centroamericana también forma parte de la programación deportiva de ESPN en la región.

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Concacaf incluye además su aplicación oficial y su canal de YouTube entre las opciones para seguir el partido, aunque la disponibilidad puede variar según las restricciones territoriales de cada país.

ver también El rival de Saprissa en la Copa Centroamericana 2026: cómo juega UMECIT y por qué puede complicar a los morados

¿Cómo llega Saprissa al partido?

El equipo dirigido por Hernán Medford llega a Panamá después de comenzar el Torneo Apertura 2026 con una goleada por 5-1 sobre Municipal Pérez Zeledón.

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La “S” se clasificó a la Copa Centroamericana como el equipo con mejor rendimiento en la tabla general de la temporada 2025-26 del fútbol costarricense. Será su cuarta participación consecutiva y acumula un historial de 10 victorias, seis empates y cuatro derrotas en el certamen.

Después de alcanzar los cuartos de final en 2023 y 2024 y quedar eliminado en la fase de grupos en 2025, Saprissa afronta esta edición con la obligación de recuperar protagonismo internacional. Debutar con una victoria ante uno de los equipos menos experimentados del grupo sería un primer paso importante.

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UMECIT se alista para hacerle frente a un partido histórico en su joven historia. (Foto: UMECIT)

¿Cómo llega UMECIT FC?

UMECIT debutará en la Copa Centroamericana después de clasificarse como el segundo mejor equipo de la tabla acumulada de la temporada 2025-26 de la Liga Panameña de Fútbol. Será el octavo club de Panamá en disputar la competencia.

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Los dirigidos por Julio Infante comenzaron el Torneo Clausura con un empate 0-0 frente a Alianza FC. Ahora intentarán aprovechar su condición de local para sorprender a uno de los clubes con mayor tradición internacional de Centroamérica.

¿En qué grupo están UMECIT y Saprissa?

UMECIT y Saprissa integran el Grupo C junto con:

Olimpia , de Honduras.

, de Honduras. Deportivo Mixco , de Guatemala.

, de Guatemala. Alianza FC, de Panamá.

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ver también Olimpia vs. Saprissa: Concacaf confirma fecha y hora del partido más esperado de la Copa Centroamericana 2026

Cada equipo disputará cuatro partidos, dos como local y dos como visitante. Los dos primeros de la zona avanzarán a los cuartos de final de la Copa Centroamericana.