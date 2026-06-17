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Mundial 2026

Inglaterra vs. Croacia EN VIVO: alineaciones confirmadas – minuto a minuto del partido del Mundial 2026

Se abre el último grupo del Mundial 2026 con el cruce entre Inglaterra y Croacia. Seguí el minuto a minuto en VIVO.

¿Cómo llega Croacia?

Croacia suma dos derrotas en los últimos cuatro enfrentamientos. Este año le ganó a Colombia y Eslovenia, pero cayó contra Brasil y Bélgica. Sin embargo, en la etapa de Eliminatorias fue líder e invicto de su grupo. Sumó siete victorias y un empate. Casi puntaje perfecto.

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¿Cómo llega Inglaterra?

Los dirigidos por Thomas Tuchel acumula muy buenos resultados. De los últimos 17 encuentros, ganó 15, empató uno (ante Uruguay) y perdió otro (1-0 vs. Japón). Llegan de gran manera a esta Copa del Mundo.

Croacia confirma su alineación titular

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Así espera el Dallas Stadium por el duelo del Grupo L

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Inglaterra confirma el 11 titular contra Croacia

England XI: Pickford, Konsa, O'Reilly, Rice, Stones, Anderson, Kane (C), Bellingham, Gordon, Madueke, James
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¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido tan esperado entre europeos!

Inglaterra y Croacia se miden en el Dallas Stadium. Desde las 2:00 pm. de Centroamérica, iniciará el juego.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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Los europeos se cruzan en Dallas.
© Getty ImagesLos europeos se cruzan en Dallas.

Este miércoles 17 de junio se cierra la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. Será el turno del Grupo L, el último sorteado en esta Copa del Mundo. En el Dallas Stadium, Inglaterra y Croacia medirán fuerzas en el primer duelo entre europeos.

Justamente como se cruzan dos selecciones de la UEFA, el árbitro designado para este encuentro es el francés Clément Turpin. Será el encargado de impartir justicia en el duelo número 12 entre Inglaterra y Croacia. El historial está en favor de los Tres Leones por 6-3 (y dos empates).

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Inglaterra llega en muy buena forma, aunque con varias sorpresas en la lista armada por Thomas Tuchel. El DT alemán no llamó a figuras como Phil Foden y Cole Palmer, lo que despertó una gran preocupación entre los aficionados ingleses. De todas maneras, tiene figuras estelares como Kane, Bellingham, Rice, Anthony Gordon, entre otros.

Croacia también tiene lo suyo. Nombres como los de Luka Modric, Mateo Kovacic, Josip Stanišić, Joško Gvardiol, entre otros, pueden causarle preocupación a los de Tuchel.

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A qué hora juegan Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026 en Centroamérica

  • 2:00 p.m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
  • 3:00 p.m.: Panamá.

Dónde ver EN VIVO Inglaterra vs. Croacia en Centroamérica

  • Panamá: Tigo Sports
  • Costa Rica: Fox, Fox+, Teletica (Canal 7) y TDMAX
  • El Salvador: Canal 4, Fox Sports y Tigo Sports
  • Guatemala: Tigo Sports
  • Honduras: Tigo Sports, Fox Sports y Telecadena 7/4
  • Nicaragua: Tigo Sports, Fox Sports y Canal 10

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