“Nos preocupa”: Concacaf advierte a la FIFA y critica a Gianni Infantino por la decisión de vender el Mundial

Concacaf mostró su postura ante el nuevo proyecto de FIFA y Gianni Infantino sobre vender el Mundial. El comunicado fue rotundo.

La Concacaf expresó este miércoles su “preocupación profunda” por la falta de información acerca de la propuesta de la FIFA para vender participaciones privadas de la Copa del Mundo.

Publicidad

En un comunicado publicado en su página web y redes sociales, el organismo señaló: “Concacaf tuvo conocimiento de este asunto únicamente a través de informaciones publicadas por los medios de comunicación y, posteriormente, mediante un comunicado de prensa”.

ver también Escándalo confirmado: la IFAB admite el grave error del VAR que favoreció a Argentina en el Mundial 2026

Concacaf está preocupada con el nuevo proyecto

La postura de la Concacaf surge ante las intenciones de la FIFA de ampliar la financiación para el desarrollo del fútbol a más de 10.000 millones de dólares. Esto se realizaría por medio de FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial de su propiedad y controlada por ella para consolidar las operaciones comerciales y de eventos de la organización.

Ante esta situación, los dirigentes de la región destacaron su rol en el deporte: “Como dirigentes del fútbol, nos preocupa, somos los custodios de este deporte”, al tiempo que recalcaron que les preocupa “profundamente la falta de un debido proceso”.

Asimismo, la confederación añadió: “Compartimos la decepción de muchos en nuestra región y en el mundo del fútbol por el hecho de que un proyecto de este nivel de detalle haya sido elaborado y hecho público antes de que se haya llevado a cabo cualquier debate con los órganos de gobierno y las partes interesadas correspondientes”.

Publicidad

El comunicado de Concacaf sobre el nuevo proyecto de FIFA.

En el cierre de su mensaje, el organismo hizo un llamado al trabajo conjunto y a la responsabilidad a largo plazo: “De manera conjunta, la FIFA, las Confederaciones y cada una de las Asociaciones Miembro tienen la responsabilidad de actuar siempre en el mejor interés del fútbol. Todas las decisiones que tomemos deben estar guiadas por los principios de buena gobernanza, procesos sólidos y una visión de administración responsable a largo plazo. Ese es el marco bajo el cual opera Concacaf. Confiamos en que todos los integrantes de la familia de la FIFA actuarán de la misma manera.”

Publicidad

ver también “Difunden odio y rumores falsos”: Gianni Infantino denuncia la campaña que intentó sabotear el Mundial 2026

¿Qué es lo que pretende FIFA?

Según explicó la FIFA, la iniciativa de Gianni Infantino está sujeta a la aprobación de sus 211 asociaciones miembro. De salir adelante, el proyecto destinaría:

20 millones de dólares por asociación en financiación excepcional e inmediata para proyectos especiales del nuevo Programa FIFA Fast-Forward (FFFP).

por asociación en financiación excepcional e inmediata para proyectos especiales del nuevo Programa FIFA Fast-Forward (FFFP). 20 millones de dólares adicionales por asociación en fondos del programa Forward para el periodo 2027-2030 (un presupuesto que actualmente es de 8 millones de dólares).

Publicidad

Sin embargo, la propuesta ya ha generado fuertes reacciones en otras regiones. La UEFA consideró que se ha “traspasado una línea” al permitir la venta de participaciones a entes privados del Mundial, la joya de la corona de la FIFA, y anunció una reunión de urgencia con sus 55 federaciones para fijar su postura.