Roberto Artavia actualizó cómo está la deuda de Saprissa y admitió lo que Juan Carlos Rojas niega: “Equipo quebrado”

El presidente de Saprissa volvió a hablar sobre las finanzas del club y la gestión de su antecesor, Juan Carlos Rojas, a quien elogió.

El 15 de enero, Deportivo Saprissa confirmó una de las noticias más importantes de los últimos años: el nombramiento de Roberto Artavia como nuevo presidente de la junta directiva del club en reemplazo de Juan Carlos Rojas, quien renunció al cargo que ocupaba desde 2011.

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Desde entonces, han pasado siete meses. Y uno de los objetivos centrales del jerarca morado por fuera del plano deportivo —a pesar de su inevitable ligazón— sigue siendo achicar todavía más la deuda que arrastra la institución, sobre la cual profundizó este martes en el programa 120 Minutos.

Saprissa debe 13.5 millones de dólares

“Nosotros tenemos una deuda total de 13.5 millones de dólares, 12 y medio a largo plazo. Viene de $18.8 a largo plazo. Y tenemos una línea de crédito de 1 millón de dólares de corto plazo simplemente para sustentar las operaciones y demás. Al final, digamos, debemos 13 millones y medio comparados con los $18.6 que debíamos antes, entonces sí tuvimos una reducción importante”, explicó Roberto Artavia, refrescándole el panorama a los morados.

ver también Joel Campbell lo expuso y Juan Carlos Rojas no se guardó nada: la dura respuesta del ex presidente de Saprissa

“También renegociamos esa deuda: tenemos mayor plazo, tenemos mejor tasa, tenemos menos comisión —de manera que lo que pagamos es mucho menos de lo que se pagaba antes—”, añadió, antes de referirse a uno de los temas que desmintió públicamente Juan Carlos Rojas: la quiebra del club.

Roberto Artavia no coincide con Juan Carlos Rojas

Sacudiéndose las críticas que lo señalaban por haber dejado a Saprissa en una grave situación económica, Rojas hizo un largo posteo en la red social X en el que defendió su gestión. Explicó que tomaron deuda de forma consciente y con la aprobación de todo Horizonte Morado para “proteger la competitividad del club en el momento más complejo de su historia reciente”, en alusión a la pandemia.

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“He escuchado decir que dejamos un club quebrado. Esa afirmación simplemente no resiste los hechos. Los clubes en esa condición no tienen grupos haciendo fila para invertir en ellos. Y Saprissa sí los tuvo durante el proceso que llevamos a cabo en 2025″, afirmó el ex jerarca sobre el punto que más molestia le genera.

Empero, Artavia fue tajante en su última aparición: “Esa es la realidad. ¿Encontramos el equipo quebrado? Técnicamente sí, en el siguiente sentido: si vos le restás al patrimonio las pérdidas acumuladas, era y es negativa. Simplemente, hoy tenemos un flujo que sustenta mucho mejor el poder mantener el nivel operativo que tenemos”.

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“En el pasado, francamente, tenían que luchar mucho para eso. Y más bien, yo siempre se lo he dicho a Juan Carlos, yo le tengo a él un gran respeto y una gran admiración, que en una situación tan compleja se las arregló para ganar once campeonatos. Eso no es fácil de lograr. Entonces yo a él le manifiesto mi respeto, mi admiración por lo que logró a nivel competitivo y en una gestión financiera que era como hacer malabarismo con machetes y lo hizo muy bien“, cerró el presidente del monstruo.