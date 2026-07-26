Una noche panameña en Eslovaquia: Fulo Martínez y César Blackman brillan con el Slovan Bratislava

El Slovan Bratislava arrancó con autoridad su participación en la Superliga de Eslovaquia al imponerse por un contundente 4-0 sobre el Banska Bystrica, en un compromiso que dejó excelentes noticias para el fútbol panameño. Cristian “Fulo” Martínez hizo su debut oficial con el vigente campeón, mientras que su compatriota César Blackman volvió a demostrar su importancia al contribuir con una asistencia.

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La victoria permitió al conjunto de Bratislava iniciar la temporada con el pie derecho y confirmar el buen momento que atraviesa tanto en el torneo local como en las competiciones internacionales. Para Panamá, el encuentro tuvo un significado especial, ya que dos de sus principales legionarios fueron protagonistas en uno de los clubes más importantes del fútbol eslovaco.

Cristian Martínez debuta y César Blackman aporta una asistencia

César Blackman fue titular y respondió con una destacada actuación por la banda derecha. El defensor canalero participó directamente en el segundo gol del encuentro al asistir a Kenan Bajric al minuto 24, una acción que encaminó la goleada del Slovan Bratislava y confirmó el gran nivel que ha mostrado desde su llegada al club.

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Por su parte, Cristian Martínez tuvo que esperar su oportunidad desde el banquillo. El mediocampista ingresó al minuto 73, precisamente en sustitución de Blackman, disputando así sus primeros minutos oficiales con la camiseta del campeón eslovaco. Aunque contó con poco tiempo en el terreno de juego, el canalero comenzó oficialmente una nueva etapa en el fútbol europeo.

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El estreno de Martínez representa un paso importante en su carrera, ya que buscará ganarse un lugar dentro de un plantel que pelea tanto por el título de la Superliga de Eslovaquia como por un boleto a la fase principal de la UEFA Champions League. Mientras tanto, Blackman continúa consolidándose como uno de los futbolistas más regulares del equipo gracias a sus constantes aportes ofensivos y defensivos.

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Ahora, los dos panameños tendrán un nuevo desafío internacional. El Slovan Bratislava volverá a la acción el próximo 29 de julio, cuando reciba al Saburtalo en el partido de vuelta de la segunda ronda de clasificación de la Champions League. El conjunto eslovaco afrontará el compromiso con una ventaja de 2-0 en el marcador global y con la ilusión de sellar su clasificación a la siguiente fase del torneo continental.