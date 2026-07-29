La FIFA emitió un comunicado en el que expuso de manera oficial los pasos a seguir con Argentina y la AFA por lo ocurrido en el Mundial 2026.

Los incidentes que marcaron el tenso y polémico cierre de la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey siguen dando de qué hablar. Tras la dolorosa caída por 1-0 ante España en la prórroga, el encuentro terminó con un escándalo sobre el terreno de juego, y ahora la máxima autoridad del fútbol mundial ha tomado cartas en el asunto.

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La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha confirmado la apertura oficial de un procedimiento disciplinario contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Basándose en el informe detallado del instructor de ética designado, el organismo rector del fútbol ha comenzado a evaluar a fondo los incidentes posteriores al silbatazo final, donde varios jugadores argentinos se vieron involucrados en un altercado físico con los futbolistas españoles.

ver también Apareció el video completo: sale a la luz lo que pasó en el vestuario de Argentina antes de la final contra España

El giro inesperado con Leandro Paredes

En medio del caos que se desató en el centro del campo, las imágenes de la transmisión dejaron la sensación de que Leandro Paredes había sido expulsado directamente tras un fuerte encontronazo con Eric García y Gavi. Sin embargo, la medida de la FIFA trajo un giro totalmente inesperado: la supuesta tarjeta roja a Paredes fue anulada o, en términos oficiales, nunca llegó a ser registrada en el acta definitiva del árbitro esloveno Slavko Vinčić.

Según se pudo confirmar, Paredes no enfrentará la suspensión automática que conlleva una tarjeta roja directa, aunque su accionar sigue bajo la lupa del fiscal de disciplina de la FIFA para posibles sanciones posteriores.

La pelea tras terminarse la final. (Getty Images)

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En este expediente que ha abierto la FIFA también se encuentran bajo investigación Nahuel Molina, Thiago Almada y Roberto Ayala, por Argentina, al igual que Gavi, por España.

Enzo Fernández, el único expulsado oficial

Con el indulto a Paredes en el acta arbitral, el único jugador de la Albiceleste que oficialmente registró una tarjeta roja en la gran final fue Enzo Fernández. El mediocampista fue expulsado tras recibir una segunda tarjeta amarilla en el tiempo de descuento de los 90 minutos reglamentarios, lo que de manera automática le valdrá a la AFA una importante multa económica.

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Enzo Fernández, expulsado en la final por el árbitro Slavko Vinčić, que ya se retiró. (Getty Images)

Otros frentes abiertos para la AFA

El escándalo de la final no es el único dolor de cabeza para la selección argentina. La investigación de la FIFA también se ha extendido al comportamiento del equipo y los aficionados tras la victoria en semifinales frente a Inglaterra, donde se desplegó una bandera con el mensaje político “Las Malvinas son argentinas”. El Código Disciplinario prohíbe terminantemente el uso de competiciones deportivas para promover mensajes políticos o ideológicos, lo que podría agravar las sanciones.

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Este gesto también está en la mira de la FIFA. (Getty Images)

Por ahora, la AFA se mantiene a la espera de la resolución final. Los castigos podrían ir desde severas multas económicas hasta suspensiones de varios partidos para los jugadores implicados en la gresca, empañando el cierre del ciclo mundialista de la Albiceleste en Norteamérica 2026.

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El comunicado oficial de la FIFA sobre Argentina y la AFA

Esto publicó la FIFA en su sitio oficial.

En síntesis

Expediente disciplinario a la AFA: la FIFA investiga altercados y bandera sobre Malvinas.

la FIFA investiga altercados y bandera sobre Malvinas. Sin tarjeta roja para Leandro Paredes: su expulsión no fue registrada en el acta.

su expulsión no fue registrada en el acta. Enzo Fernández fue el único expulsado: recibió doble amarilla y generará multa económica.