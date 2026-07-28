Lo confirman en Colombia: Radamel Falcao tomó dos decisiones que lo acercan en un “90%” a fichar por San Francisco

El futuro de Falcao está en Centroamérica. Más específicamente, en la LPF, donde vestirá los colores de San Francisco FC en un movimiento inesperado.

Los caminos de Radamel Falcao y San Francisco FC están muy cerca de fundirse. A sus 40 años, la leyenda del fútbol colombiano busca escribir un nuevo capítulo en su carrera con el tercer equipo más laureado de Panamá. Un destino que nadie imaginaba tras cerrar su etapa en Millonarios.

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El periodista canalero Víctor Romero dio a conocer la información el pasado 15 de julio, con un dato que encendió la ilusión de los aficionados del Sanfra: el “Tigre” empezó a seguir a la cuenta oficial del club en Instagram.

Luego trascendió más información que le imprime mayor contexto a este sorpresivo vínculo: Falcao es amigo del propietario del equipo de La Chorrera, también de nacionalidad colombiana, y su socio comercial en el club-academia Fair Play de Bogotá. El ex Atlético de Madrid inclusive debutó a sus 13 años en el ya extinto Lanceros Fair Play de la segunda división.

Falcao, cada vez más cerca de jugar en la LPF

“Estuvimos haciendo tanteos en Panamá acerca del futuro de Radamel Falcao García. Nos dicen lo siguiente: está en el país y matriculó a sus hijos ya en un colegio, así que, si nada extraordinario ocurre, va a ser jugador de San Francisco”, manifestó este martes el reportero Sebastián Bejarano de AS Colombia.

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Estas dos decisiones del “Tigre” denotan que, en el transcurso de los últimos días, las negociaciones evolucionaron positivamente entre las partes para concretar en esta ventana del mercado de fichajes uno de los traspasos que puede sacudir ya no solo a la Liga Panameña de Fútbol (LPF), sino a Centroamérica.

Para cerrar, Bejarano aseveró que “es probable en un 90% que vaya a jugar en San Francisco”. En caso de cerrarse pronto el acuerdo, el ariete no estará disponible para el debut contra Unión Coclé de este viernes 31 de julio, por el Torneo Clausura 2026.

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¿Cuántos goles hizo Radamel Falcao?

A lo largo de su vasta trayectoria, que lo ha llevado a jugar en clubes como River Plate, AS Mónaco, Atlético de Madrid o Chelsea, Falcao convirtió un total de 385 goles. Cifra que incuye sus 36 tantos en 105 partidos con la Selección Colombia.