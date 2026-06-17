¿Quién es Jordan Ayew, el histórico delantero de Ghana vs. Panamá por el Mundial 2026? Perfil y dónde juega

El capitán de Ghana ante Panamá nació en Marsella, es hijo de una leyenda y llega al Mundial 2026 como uno de los jugadores con más recorrido de los Black Stars.

Jordan Ayew es uno de los nombres más experimentados de Ghana en el Mundial 2026. El delantero fue titular y capitán de los Black Stars en el debut ante Panamá por el Grupo L, en un equipo que llegó al partido con bajas importantes como Thomas Partey y Mohammed Kudus.

Nacido el 11 de septiembre de 1991 en Marsella, Francia, Ayew representa a Ghana por origen familiar. Es hijo de Abedi Pelé, una de las mayores leyendas del fútbol ghanés, y hermano de André Ayew, otro histórico de la selección. A los 34 años, Jordan llega a esta Copa del Mundo como uno de los referentes del plantel.

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La trayectoria de Jordan Ayew

Su carrera profesional comenzó en Olympique de Marsella, donde debutó en 2009 y ganó experiencia en la Ligue 1. Después pasó por Sochaux y Lorient, antes de dar el salto al fútbol inglés. En 2015 llegó a Aston Villa y, desde entonces, construyó buena parte de su carrera en la Premier League.

Ayer marcó 42 goles en la Premier Leaggue inglesa (Getty Images).

En Inglaterra también jugó para Swansea City, Crystal Palace y Leicester City. Su etapa más extensa fue en Crystal Palace, club en el que disputó más de 170 partidos de liga y se consolidó como un atacante de mucho trabajo, movilidad y recorrido por las bandas. En 2024 pasó a Leicester City, donde sigue compitiendo en el ascenso del fútbol inglés.

Estadísticas de la leyenda ghanesa

A nivel estadístico, la Premier League lo registra con más de 300 partidos, 42 goles y 25 asistencias en la competición. No es un delantero de cifras altísimas, pero su carrera se sostuvo por su capacidad para jugar en distintas posiciones del ataque, presionar, asociarse y sostener minutos en equipos de mucha exigencia física.

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El atacante de 34 años llega al Mundial como uno de los referentes de su país (Getty Images).

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Con Ghana, Ayew debutó en 2010 y acumula más de 100 partidos internacionales. Participó en Mundiales, Copas Africanas y Eliminatorias, y llega a 2026 como una de las voces fuertes del vestuario.

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En síntesis

Jordan Ayew nació el 11 de septiembre de 1991 en Marsella, Francia.

Representa a Ghana y juega como delantero o extremo.

Actualmente pertenece a Leicester City.