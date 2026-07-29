A Benguché le mencionaron Saprissa tras convertirse en el máximo goleador de la Copa Centroamericana y así reaccionó: “Se escuchan muchas cosas”

Jorge Benguché siempre ha estado en el radar de Saprissa y ha vuelto a responder sobre una posible llegada a Costa Rica en el futuro.

Olimpia arrancó con paso firme su camino en la Copa Centroamericana de Concacaf tras vencer 2-0 al Mixco de Guatemala en el Grupo C, donde también compite contra Saprissa, Alianza y UMECIT. La gran figura de la cancha fue nuevamente Jorge Benguché, quien llegó a 13 goles y se consolidó como el máximo anotador activo en la historia de esta competición.

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Tras el encuentro, “El Toro” habló en zona mixta sobre su récord y la victoria del equipo: “Contento más que todo por el trabajo del equipo y por ahí gracias a Dios las cosas se han dado. No es fácil llegar a 13 goles, pero lo más importante es lo colectivo. Hay que seguir y pueda marcar más. Se escucha muy lindo ser el máximo goleador de la Copa Centroamericana, pero esto es paso a paso”.

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A pesar de ser uno de los futbolistas más cuestionados por un sector de la afición, los números del delantero siguen dando de qué hablar. Al ser consultado sobre las críticas constantes que recibe, el atacante se mostró maduro y enfocado en mantener la cabeza fría.

“Esto es así, cuando te va bien sos el mejor y cuando te va mal sos el peor, entonces mantengo un equilibrio, cuando las cosas no salen bien, no soy el peor y cuando salen bien, no solo el mejor, así me manejo. El grupo de compañeros también es bueno, porque me respalda siempre”.

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Saprissa siempre está en el radar de Benguché

El nombre de Benguché suele sonar en el mercado internacional, especialmente en equipos como el Saprissa de Costa Rica. Ante la pregunta de si siente que lo valoran más fuera de Honduras, el jugador fue claro: “Sí, se escuchan muchas cosas, pero bueno, uno trata de estar enfocado, estoy acá y quiero dar lo mejor acá”.

Finalmente, sobre la posibilidad de colgar los botines vestido de blanco en el futuro, no quiso comprometerse a largo plazo: “Dios dirá qué pasa más adelante, por ahora estoy tranquilo, tratando de que las cosas salgan bien esta temporada”.

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En resumen