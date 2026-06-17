Panamá cayó en su debut mundialista ante Ghana y quedó igualada con Croacia en el fondo del Grupo L.

Panamá estuvo muy cerca de sumar en su debut mundialista, pero Ghana golpeó en el cierre del partido. El equipo africano ganó 1-0 con un gol agónico de Caleb Yirenki al minuto 94 y se llevó tres puntos claves en la primera fecha del Grupo L del Mundial 2026.

El resultado fue un golpe duro para la selección panameña, que había sostenido el empate durante casi todo el encuentro. El equipo de Thomas Christiansen quedó sin puntos en el arranque, aunque todavía conserva margen para pelear en las dos fechas que restan.

Panamá cayó por la mínima ante Ghana en Toronto (Getty Images).

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Así quedó la tabla del Grupo L

Inglaterra quedó como líder del grupo después de vencer 4-2 a Croacia. Ghana, con el triunfo ante Panamá, también llegó a tres puntos, pero aparece segundo por diferencia de gol. Panamá quedó tercero, mientras que Croacia cerró la primera fecha en el último lugar.

(FCA).

Qué necesita Panamá ahora

Panamá deberá buscar puntos en su próximo partido ante Croacia, un rival directo después de la derrota de ambos en la primera jornada. Una victoria en la segunda fecha le permitiría volver a meterse en la pelea por la clasificación antes del cierre contra Inglaterra.

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El margen se achicó por el gol de Yirenki en tiempo de descuento, pero el grupo todavía no está definido. Para Panamá, el partido ante Croacia pasa a tener un peso decisivo.