¿Qué necesita Panamá para clasificar tras perder con Ghana? El panorama antes de enfrentar a Croacia por el Mundial 2026

Panamá cayó 1-0 ante Ghana en su debut por el Grupo L y quedó sin puntos después de la primera fecha. Ahora deberá sumar ante Croacia para llegar con vida al cierre contra Inglaterra.

Panamá empezó el Mundial 2026 con una derrota dolorosa ante Ghana. El equipo de Thomas Christiansen sostuvo el empate durante casi todo el partido, pero recibió el 1-0 al minuto 94, con un gol agónico de Caleb Yirenki que cambió por completo el panorama del Grupo L.

Después de la primera fecha, Inglaterra quedó líder con tres puntos y una diferencia de gol de +2, tras vencer 4-2 a Croacia. Ghana también suma tres unidades, con diferencia de +1. Panamá quedó tercero sin puntos y con -1, mientras que Croacia aparece último, también sin unidades, pero con -2.

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Qué necesita Panamá para clasificar

Panamá necesita sumar en la segunda fecha ante Croacia. Una victoria le permitiría llegar a tres puntos y meterse de nuevo en la pelea por avanzar, ya sea como segundo del grupo o como uno de los mejores terceros del Mundial 2026.

Un empate ante Croacia también lo mantendría con vida, pero lo dejaría obligado a buscar un resultado positivo contra Inglaterra en la última jornada. En ese escenario, Panamá llegaría al cierre con un punto y dependería de una combinación favorable de resultados.

Así quedó el Grupo L del Mundial 2026 (FCA).

La derrota ante Ghana hace que el margen sea mucho más chico. Para no quedar al límite, Panamá necesita al menos puntuar contra Croacia y, si puede, ganar. Ese partido aparece como el cruce directo más importante para el equipo centroamericano, porque ambos seleccionados comenzaron la zona sin puntos.

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¿Puede quedar eliminado en la próxima fecha?

Panamá puede quedar muy comprometido si pierde contra Croacia, pero no necesariamente eliminado de manera matemática en ese mismo momento. Con el formato del Mundial 2026, también avanzan los ocho mejores terceros, por lo que la clasificación puede depender de la cantidad de puntos, la diferencia de gol y lo que ocurra en otros grupos.

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De todos modos, perder ante Croacia dejaría a Panamá en una situación crítica: llegaría a la última fecha contra Inglaterra con cero puntos y con la obligación de ganar, además de esperar otros resultados. Por eso, el partido contra Croacia será decisivo para saber si Panamá mantiene chances reales o queda prácticamente contra las cuerdas.