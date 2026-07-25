Thomas Christiansen lo celebra: Panamá tiene a una nueva figura en la MLS

La Selección de Panamá tiene a un nuevo futbolista en la Major League Soccer para disfrutar.

Este sábado, Thomas Christiansen recibió una gran noticia que aporta mucho al futuro de la Selección de Panamá. Una promesa canalera de 19 años acaba de hacer su debut en la Major League Soccer después de saltar al primer equipo.

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En el partido de los New York Red Bulls frente a Charlotte FC, Mijahir Jiménez ingresó al minuto 70 para tener su primer partido en la máxima categoría del fútbol estadounidense. Tras jugar todo el año en el equipo filial, ahora lo hace con la plantilla profesional.

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El ex Plaza Amador pudo sumar 20 minutos en lo que fue derrota por 2-0 de su equipo. Jiménez había estado por primera vez en el banco de suplentes en la fecha anterior. En su segunda convocatoria, Michael Bradley decidió que haga su debut en la MLS.

Con esta noticia, Mijahir Jiménez podrá ganar terreno en la consideración de Christiansen de cara a la renovación de la Selección de Panamá. El delantero de 19 años tiene un gran futuro y posiblemente integre la mayor en los próximos meses.

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Todavía no fue parte del seleccionado canalero. Únicamente le tocó jugar cuatro partidos con la Sub-20 durante diciembre del 2025 de la mano de Felipe Baloy. Se espera que pueda sumarse a los nombres de Kadir Barría y Josué Vergara en la ofensiva.

Los panameños que se encuentran en la MLS

Jiménez también comparte plantel con otros dos panameños como lo son Omar Valencia y Rafael Mosquera. A estos tres, hay que sumarle otros tres jugadores panameños que se desempeñan en la MLS: Carlos Harvey en Minnesota, Aníbal Godoy en San Diego y JD Gunn en New England.