Verdes vs. Motagua EN VIVO: minuto a minuto, hora y dónde ver en TV la Copa Centroamericana 2026

Motagua arranca una nueva aventura en la Copa Centroamericana y ahora se enfrenta de visita al Mixco de Guatemala.

Motagua es el primer equipo de Honduras en jugar en la Copa Centroamericana. El Azul viene de perder la Supercopa ante Olimpia.

El equipo beliceño todavía no pudo sumar puntos en la historia de la competencia.

Verdes disputará su tercera Copa Centroamericana y la segunda de manera consecutiva. El club consiguió la clasificación después de consagrarse campeón del Opening Season 2025-26 de la Premier League de Belice.

Más allá de esa derrota, el Ciclón Azul llega como campeón del Torneo Clausura 2026 y fue el equipo con más puntos en la tabla acumulada de la temporada hondureña. Esa campaña le permitió clasificarse por cuarta vez consecutiva a la Copa Centroamericana. En las tres ediciones anteriores, alcanzó los cuartos de final.

Motagua viajará a Belice con la necesidad de cambiar rápidamente la página. El equipo dirigido por el español Javier López viene de perder 1-0 contra Olimpia en la Supercopa de Honduras, disputada el jueves pasado en Tegucigalpa.

EN DIRECTO| Se viene el debut del actual campeón de Honduras en la Copa Centroamericana 2026 ante el Verdes de Belice.

El Motagua ya deja atrás el amargo sabor de haber perdido la Supercopa de Honduras frente al Olimpia. Ahora, el “Ciclón Azul” pone toda su mirada en la Copa Centroamericana de la Concacaf, un torneo que sigue siendo su gran deuda pendiente y donde busca empezar con el pie derecho.

Su primer reto será como visitante frente al Verdes FC de Belice. Aunque el equipo beliceño llega como el campeón de su país, los hondureños saltan al campo como favoritos. En la edición pasada de este mismo torneo, el Motagua le propinó una goleada al conjunto de Belice, por lo que esperan repetir la dosis y sumar sus primeros tres puntos.

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¿Cuándo juega Verdes vs. Motagua por la Copa Centroamericana 2026?

El partido entre Verdes FC y Motagua se jugará hoy, martes 28 de julio, en el FFB Stadium de Belmopán, Belice.

6:00 p.m. – Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Belice

– Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Belice 7:00 p.m. – Panamá

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¿Dónde ver EN VIVO Verdes vs. Motagua?

En Honduras, el encuentro entre Verdes y Motagua podrá verse por el servicio de streaming Disney+ y por la señal de ESPN.

Además, la programación oficial de Concacaf incluye para este partido la aplicación oficial de Concacaf y el canal de YouTube de Concacaf, aunque su disponibilidad puede depender de las restricciones territoriales de cada país.