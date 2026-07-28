Verdes vs. Motagua EN VIVO: minuto a minuto, hora y dónde ver en TV la Copa Centroamericana 2026

El Motagua ya deja atrás el amargo sabor de haber perdido la Supercopa de Honduras frente al Olimpia. Ahora, el “Ciclón Azul” pone toda su mirada en la Copa Centroamericana de la Concacaf, un torneo que sigue siendo su gran deuda pendiente y donde busca empezar con el pie derecho.
Su primer reto será como visitante frente al Verdes FC de Belice. Aunque el equipo beliceño llega como el campeón de su país, los hondureños saltan al campo como favoritos. En la edición pasada de este mismo torneo, el Motagua le propinó una goleada al conjunto de Belice, por lo que esperan repetir la dosis y sumar sus primeros tres puntos.
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¿Cuándo juega Verdes vs. Motagua por la Copa Centroamericana 2026?
El partido entre Verdes FC y Motagua se jugará hoy, martes 28 de julio, en el FFB Stadium de Belmopán, Belice.
- 6:00 p.m. – Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Belice
- 7:00 p.m. – Panamá
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¿Dónde ver EN VIVO Verdes vs. Motagua?
En Honduras, el encuentro entre Verdes y Motagua podrá verse por el servicio de streaming Disney+ y por la señal de ESPN.
Además, la programación oficial de Concacaf incluye para este partido la aplicación oficial de Concacaf y el canal de YouTube de Concacaf, aunque su disponibilidad puede depender de las restricciones territoriales de cada país.