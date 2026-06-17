Los puntajes de Panamá tras la derrota ante Ghana en el Mundial 2026: el uno por uno de la Selección

Estos son los puntajes de los futbolistas de Panamá vs. Ghanaen el Grupo J, luego del triunfo de 1-0 de los africanos.

Panamá estuvo muy cerca de sumar en su debut mundialista, pero Ghana golpeó en el cierre del partido. El equipo africano ganó 1-0 con un gol agónico de Caleb Yirenki al minuto 94 y se llevó tres puntos claves en la primera fecha del Grupo L del Mundial 2026.

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El resultado fue un golpe duro para la selección panameña, que había sostenido el empate durante casi todo el encuentro. El equipo de Thomas Christiansen estuvo a un paso de sumar su primer punto en Mundiales de su historia, pero esa posibilidad no fue posible.

Los puntajes de Panamá vs. Ghana

Orlando Mosquera 7 Realizó una gran parada a Thomas-Asante (en fuera de juego), pero no pudo evitar el gol al 90+5′.

Realizó una gran parada a Thomas-Asante (en fuera de juego), pero no pudo evitar el gol al 90+5′. Jiovany Ramos 7. 5 Actuación defensiva sobresaliente coronada con un despeje salvador que negó el uno contra uno de Ayew en el área pequeña.

5 Actuación defensiva sobresaliente coronada con un despeje salvador que negó el uno contra uno de Ayew en el área pequeña. José Córdoba 6.5 Sólido organizando la zaga panameña, pero fue superado en velocidad por Thomas-Asante en la jugada del gol decisivo.

Sólido organizando la zaga panameña, pero fue superado en velocidad por Thomas-Asante en la jugada del gol decisivo. Andrés Andrade 7 Clave en la salida de balón desde la izquierda y bloqueó un disparo peligroso de Semenyo en defensa.

Clave en la salida de balón desde la izquierda y bloqueó un disparo peligroso de Semenyo en defensa. César Blackman 6.5 Activo por el costado izquierdo con varios remates bloqueados o atajados, amonestado al 72′ por frenar a Fatawu.

Activo por el costado izquierdo con varios remates bloqueados o atajados, amonestado al 72′ por frenar a Fatawu. Amir Murillo 6.5 Proporcionó el centro para la mejor ocasión temprana de Waterman y trabajó bien en tareas defensivas por derecha.

Proporcionó el centro para la mejor ocasión temprana de Waterman y trabajó bien en tareas defensivas por derecha. Carlos Harvey 6 Organizó el juego desde el mediocampo con distribución ordenada, amonestado en el minuto 90+9′.

Organizó el juego desde el mediocampo con distribución ordenada, amonestado en el minuto 90+9′. José Luis Rodríguez 6.5 Vinculó por la izquierda con Blackman buscando desbordes, pero sin crear peligro real antes de salir al 74′.

Vinculó por la izquierda con Blackman buscando desbordes, pero sin crear peligro real antes de salir al 74′. Cristian Martínez 6.5 Tuvo una de las mejores ocasiones panameñas con un disparo curvo que se marchó fuera desde dentro del área.

Tuvo una de las mejores ocasiones panameñas con un disparo curvo que se marchó fuera desde dentro del área. Yoel Bárcenas 6.5 Lideró el ataque como capitán y trabajó en el juego asociativo, aunque su remate al 87′ se fue alto.

Lideró el ataque como capitán y trabajó en el juego asociativo, aunque su remate al 87′ se fue alto. Cecilio Waterman 7 Generó la ocasión más clara del inicio con un disparo al minuto 2 bien atajado por Zigi.

Generó la ocasión más clara del inicio con un disparo al minuto 2 bien atajado por Zigi. José Fajardo 6 Entró para aportar movilidad en ataque pero no logró crear ocasiones de peligro en su tiempo en campo.

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