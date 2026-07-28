Alajuelense vs. Xelajú se vuelven a cruzar en la Copa Centroamericana de Concacaf tras haber jugado la última final. Entérese cuándo es el partido, horario, TV y streaming.

Liga Deportiva Alajuelense comienza la defensa de su corona en la Copa Centroamericana de Concacaf 2026 frente a Xelajú MC, precisamente el rival al que derrotó en la final de la edición pasada. Los dos equipos volverán a encontrarse en el Estadio Alejandro Morera Soto, esta vez por la primera jornada del Grupo A.

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La Liga llega como la gran dominadora del certamen después de conquistar sus tres primeras ediciones. Los Superchivos, por su parte, buscarán tomarse revancha de la definición de 2025 y recuperarse de una derrota inesperada en el comienzo del campeonato guatemalteco.

¿Cuándo juegan Alajuelense vs. Xelajú por la Copa Centroamericana 2026?

El partido entre Alajuelense y Xelajú se disputará mañana, miércoles 29 de julio, en el Morera Soto.

Estos son los horarios para verlo en Centroamérica:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Belice: 8:00 p.m.

Panamá: 9:00 p.m.

El encuentro corresponde a la primera jornada del Grupo A y será uno de los partidos más atractivos del inicio del torneo regional.

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¿Dónde ver EN VIVO a Alajuelense vs. Xelajú?

La revancha de la final pasada podrá verse en Centroamérica mediante el servicio de streaming Disney+ y la señal de ESPN.

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La programación oficial de Concacaf también incluye su aplicación y el canal de YouTube entre las alternativas para seguir el encuentro. La disponibilidad de estas opciones puede variar según el país y las restricciones territoriales.

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¿Cómo llega Alajuelense al debut?

El conjunto dirigido por Ismael Rescalvo comenzó el Torneo Apertura 2026 con un opaco empate 1-1 frente a Sporting FC. El conjunto manudo se encontraba en desventaja, pero consiguió igualar cerca del final con un golazo de Kenyel Michel y evitar una derrota en su primer partido del campeonato.

La Liga afrontará la Copa Centroamericana como tricampeón y único ganador en la historia del torneo. Además, es el único club que disputó los 30 partidos posibles desde la creación de la competencia y lidera la clasificación histórica con 18 victorias, 10 empates, dos derrotas y 53 goles anotados.

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El equipo costarricense se clasificó tras conquistar el Apertura 2025 y tendrá nuevamente la presión de partir como favorito. Debutar con una victoria en casa será especialmente importante en un grupo en el que también aparecen Plaza Amador, Luis Ángel Firpo y Diriangén.

¿Cómo llega Xelajú al partido en Alajuela?

Xelajú inició el Torneo Apertura 2026 de Guatemala con una bochornosa derrota 1-0 frente al recién ascendido Deportivo San Pedro. Los quetzaltecos intentarán reaccionar en un escenario exigente ante el vigente campeón centroamericano.

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El conjunto de Roberto Hernández jugará su tercera Copa Centroamericana después de haber alcanzado la final en 2025. Es el único club guatemalteco que llegó al partido decisivo del torneo y registra cinco triunfos, cuatro empates y cinco derrotas en 14 presentaciones.

Consiguió su boleto para esta edición tras alcanzar la final del Clausura 2026, que perdió a manos de Municipal. Su principal objetivo será repetir la clasificación a la fase eliminatoria y volver a competir por uno de los seis lugares disponibles para la Copa de Campeones Concacaf 2027.

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Alajuelense vs. Xelajú: la revancha de la final de 2025

El debut tendrá un condimento especial: será la reedición de la última final de la Copa Centroamericana. Alajuelense y Xelajú empataron 1-1 en los dos partidos de aquella serie y el título se resolvió mediante una tanda de penales en Ciudad de Guatemala.

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La Liga se impuso 4-3 desde los once metros y levantó su tercer trofeo consecutivo. Los Superchivos estuvieron muy cerca de convertirse en el primer campeón guatemalteco de la competencia, por lo que intentarán comenzar la nueva edición tomándose revancha en el Morera Soto.

¿En qué grupo están Alajuelense y Xelajú?

Alajuelense y Xelajú forman parte del Grupo A junto con:

Plaza Amador , tricampeón de Panamá.

, tricampeón de Panamá. Luis Ángel Firpo , de El Salvador.

, de El Salvador. Cacique Diriangén, de Nicaragua.

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Cada club disputará cuatro partidos durante la fase de grupos y los dos mejores avanzarán a los cuartos de final. Después del debut, LDA visitará a Diriangén y Firpo antes de cerrar como local frente a Plaza Amador. Xelajú deberá enfrentar posteriormente a panameños, nicaragüenses y salvadoreños.