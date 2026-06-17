Adalberto Carrasquilla no aparece en la formación titular de la Selección de Panamá para su estreno en el Mundial 2026 ante Ghana.

Ghana y Panamá debutan en el Mundial 2026 este miércoles 17 de junio en un duelo que se disputa en el Toronto Stadium, en Canadá, y corresponde a la primera fecha del Grupo L. El partido marca el regreso panameño a una cita mundialista después de su histórica participación en Rusia 2018.

En la alineación titular de Panamá aparece una ausencia fuerte: Adalberto “Coco” Carrasquilla no arranca desde el inicio. El mediocampista de Pumas UNAM, una de las figuras más importantes del equipo de Thomas Christiansen, quedó fuera del once para el debut ante las Estrellas Negras.

ver también ¿Qué pasa si Panamá gana, empata o pierde hoy vs. Ghana en su debut por el Mundial 2026?

La lesión que marginó a Carrasquilla

Carrasquilla viene recuperándose de una lesión muscular en el aductor izquierdo, sufrida durante la recta final de la temporada de la Liga MX. Aunque pudo avanzar en su recuperación, el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo desde el comienzo del partido.

La situación de Carrasquilla fue seguida de cerca durante toda la previa. El volante llegó al Mundial con trabajo diferenciado y con la expectativa de estar disponible, pero sin una garantía plena para jugar 90 minutos. Por eso, Christiansen optó por reservarlo y sostenerlo como posible alternativa para el desarrollo del encuentro.

Carrasquilla sufrió una desafortunada lesión en la final de la Liga MX (Getty Images).

Su ausencia cambia bastante el mediocampo de la Marea Roja. Carrasquilla suele ser el jugador que ordena la salida, rompe líneas con conducción y le da pausa al equipo cuando necesita manejar la pelota. Sin él desde el inicio, Christiansen pierde a uno de sus futbolistas más claros para conectar defensa y ataque.

Publicidad

Publicidad

El XI de Panamá, sin su mejor jugador (Instagram).

Tres batallas durísimas para Panamá

La decisión también se entiende por el calendario del grupo. Después de Ghana, Panamá deberá enfrentar a Croacia e Inglaterra, dos rivales de altísimo nivel. Forzar a Carrasquilla en el debut podía significar un riesgo mayor si la lesión se agravaba o si el jugador no respondía bien físicamente.

Publicidad

Panamá necesita a Carrasquilla al 100% si quiere sobrevivir al Grupo L (Getty Images).

Publicidad

ver también ¿Por qué Mohammed Kudus no juega hoy con Ghana vs. Panamá por el Mundial 2026?

Por ahora, Carrasquilla no juega de entrada, pero no queda descartado para el partido. Si está en condiciones, podría sumar minutos en el segundo tiempo. Panamá necesita competir ante Ghana y, al mismo tiempo, cuidar a uno de los nombres que puede ser clave para el resto del Mundial.

Publicidad

En síntesis