Copa Centroamericana 2026: cómo va la tabla de posiciones de los grupos A, B, C y D en la fecha 1

Motagua arrolló a Verdes en su debut en la Copa Centroamericana, quedando en la cima del Grupo D. Ahora, llega el turno de Olimpia vs. Mixco y Diriangén vs. Plaza Amador.

Este martes, empezó de manera oficial la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026. El primer partido se jugó en Belice, donde Motagua goleó 5-0 a Verdes FC con un doblete de Jonathan Moya, su fichaje estelar, y los tantos de Luis Vega, Denis Meléndez y Jordan García.

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La jornada se completará con dos encuentros más, que se jugarán en simultáneo (8:00 p.m. de Centroamérica y una hora más en Panamá): CD Olimpia recibe a Mixco en el debut internacional del equipo guatemalteco por el Grupo C y Diriangén se mide con Plaza Amador, el tricampeón del fútbol panameño, en el marco de la zona A.

ver también Motagua venció a Verdes en la Copa Centroamericana 2026 con doblete de Jonathan Moya: goles y resumen

La tabla del Grupo D, la única que se movió por ahora

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Motagua 1 1 0 0 5 0 5 3 2 Cartaginés 0 0 0 0 0 0 0 0 2 FAS 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Verdes 1 0 0 1 0 5 -5 0

Los demás grupos de la Copa Centroamericana 2026

Grupo A

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Firpo 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Plaza Amador 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Xelajú MC 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Diriangén 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Alajuelense 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Alianza 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Antigua GFC 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Marathón 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Herediano 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Real Estelí 0 0 0 0 0 0 0 0

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Grupo C

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Alianza 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Olimpia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Mixco 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Saprissa 0 0 0 0 0 0 0 0 5 UMECIT 0 0 0 0 0 0 0 0

Próximos partidos de los grupos A, B y C

Miércoles 29 de julio

6:06 p.m. — UMECIT vs. Saprissa , en el Estadio Universidad Latina de Penonomé, Panamá.

, en el Estadio Universidad Latina de Penonomé, Panamá. 8:06 p.m. — Alianza FC vs. Antigua GFC , en el Estadio Cuscatlán de San Salvador, El Salvador.

, en el Estadio Cuscatlán de San Salvador, El Salvador. 8:06 p.m. — Alajuelense vs. Xelajú MC, en el Estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela, Costa Rica.