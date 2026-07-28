Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Copa Centroamericana

Copa Centroamericana 2026: cómo va la tabla de posiciones de los grupos A, B, C y D en la fecha 1

Motagua arrolló a Verdes en su debut en la Copa Centroamericana, quedando en la cima del Grupo D. Ahora, llega el turno de Olimpia vs. Mixco y Diriangén vs. Plaza Amador.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
El Ciclón Azul sumó sus primeros 3 puntos en el torneo.
© MotaguaEl Ciclón Azul sumó sus primeros 3 puntos en el torneo.

Este martes, empezó de manera oficial la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026. El primer partido se jugó en Belice, donde Motagua goleó 5-0 a Verdes FC con un doblete de Jonathan Moya, su fichaje estelar, y los tantos de Luis Vega, Denis Meléndez y Jordan García.

Publicidad

La jornada se completará con dos encuentros más, que se jugarán en simultáneo (8:00 p.m. de Centroamérica y una hora más en Panamá): CD Olimpia recibe a Mixco en el debut internacional del equipo guatemalteco por el Grupo C y Diriangén se mide con Plaza Amador, el tricampeón del fútbol panameño, en el marco de la zona A.

Motagua venció a Verdes en la Copa Centroamericana 2026 con doblete de Jonathan Moya: goles y resumen

ver también

Motagua venció a Verdes en la Copa Centroamericana 2026 con doblete de Jonathan Moya: goles y resumen

La tabla del Grupo D, la única que se movió por ahora

PosClubPJGEPGFGCDGPts
1Motagua11005053
2Cartaginés00000000
2FAS00000000
2Municipal00000000
5Verdes100105-50

Los demás grupos de la Copa Centroamericana 2026

Grupo A

PosClubPJGEPGFGCDGPts
1Firpo00000000
2Plaza Amador00000000
3Xelajú MC00000000
4Diriangén00000000
5Alajuelense00000000

Grupo B

PosClubPJGEPGFGCDGPts
1Alianza00000000
2Antigua GFC00000000
3Marathón00000000
4Herediano00000000
5Real Estelí00000000
Publicidad

Grupo C

PosClubPJGEPGFGCDGPts
1Alianza00000000
2Olimpia00000000
3Mixco00000000
4Saprissa00000000
5UMECIT00000000

Próximos partidos de los grupos A, B y C

Miércoles 29 de julio

  • 6:06 p.m. — UMECIT vs. Saprissa, en el Estadio Universidad Latina de Penonomé, Panamá.
  • 8:06 p.m. — Alianza FC vs. Antigua GFC, en el Estadio Cuscatlán de San Salvador, El Salvador.
  • 8:06 p.m. — Alajuelense vs. Xelajú MC, en el Estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela, Costa Rica.
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Campeón con Herediano sonó para Alajuelense y ahora fichó por un rival directo de la Liga
Concacaf

Campeón con Herediano sonó para Alajuelense y ahora fichó por un rival directo de la Liga

Jugó 12' y Jafet Soto lo limpió: Bairon Murcia revela el verdadero motivo de su salida
Costa Rica

Jugó 12' y Jafet Soto lo limpió: Bairon Murcia revela el verdadero motivo de su salida

Llegó a Herediano como promesa y ahora jugará en el exterior
Costa Rica

Llegó a Herediano como promesa y ahora jugará en el exterior

Liberia ficha a una de las figuras de la Selección de Nicaragua
Concacaf

Liberia ficha a una de las figuras de la Selección de Nicaragua

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo