Copa Centroamericana 2026: cómo va la tabla de posiciones de los grupos A, B, C y D en la fecha 1

Este martes, empezó de manera oficial la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026. El primer partido se jugó en Belice, donde Motagua goleó 5-0 a Verdes FC con un doblete de Jonathan Moya, su fichaje estelar, y los tantos de Luis Vega, Denis Meléndez y Jordan García.
La jornada se completará con dos encuentros más, que se jugarán en simultáneo (8:00 p.m. de Centroamérica y una hora más en Panamá): CD Olimpia recibe a Mixco en el debut internacional del equipo guatemalteco por el Grupo C y Diriangén se mide con Plaza Amador, el tricampeón del fútbol panameño, en el marco de la zona A.
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Motagua venció a Verdes en la Copa Centroamericana 2026 con doblete de Jonathan Moya: goles y resumen
La tabla del Grupo D, la única que se movió por ahora
|Pos
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Motagua
|1
|1
|0
|0
|5
|0
|5
|3
|2
|Cartaginés
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|FAS
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Municipal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Verdes
|1
|0
|0
|1
|0
|5
|-5
|0
Los demás grupos de la Copa Centroamericana 2026
Grupo A
|Pos
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Firpo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Plaza Amador
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Xelajú MC
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Diriangén
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Alajuelense
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Grupo B
|Pos
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Alianza
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Antigua GFC
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Marathón
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Herediano
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Real Estelí
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Grupo C
|Pos
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Alianza
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Olimpia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Mixco
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Saprissa
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|UMECIT
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Próximos partidos de los grupos A, B y C
Miércoles 29 de julio
- 6:06 p.m. — UMECIT vs. Saprissa, en el Estadio Universidad Latina de Penonomé, Panamá.
- 8:06 p.m. — Alianza FC vs. Antigua GFC, en el Estadio Cuscatlán de San Salvador, El Salvador.
- 8:06 p.m. — Alajuelense vs. Xelajú MC, en el Estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela, Costa Rica.