Pieza clave de la Selección de Panamá se queda sin equipo en el extranjero

Los canaleros ya no tendrán a uno de sus representantes jugando en el exterior.

La delantera panameña Riley Tanner puso punto final a su etapa con el Sydney FC, luego de que el club australiano confirmara que la atacante no continuará para la temporada 2026/27 de la Ninja A-League Femenil. La internacional canalera cierra así un ciclo de un año en el que logró consolidarse como una de las figuras ofensivas del equipo y ahora se prepara para asumir un nuevo desafío en su carrera profesional.

Publicidad

ver también Thomas Christiansen lo celebra: Panamá tiene a una nueva figura en la MLS

A sus 26 años, Tanner deja una huella importante en las Sky Blues. Durante la campaña 2025/26 disputó 18 partidos, de los cuales fue titular en 15, acumuló 1,317 minutos, marcó cinco goles y repartió una asistencia, registros que le permitieron terminar como la máxima goleadora del Sydney FC, confirmando su crecimiento en una de las ligas más competitivas del fútbol femenino de Oceanía.

Riley Tanner se despide del Sydney FC tras una temporada destacada

Tras hacerse oficial su salida, la atacante no ocultó su gratitud hacia la institución australiana y recordó con cariño el año vivido en el club. “Mi tiempo en el Sydney FC ha sido increíblemente especial y siempre estaré agradecida por la oportunidad de vestir la camiseta Sky Blue. Disfruté cada minuto y de jugar junto a un grupo de compañeras tan maravilloso que me hizo sentir bienvenida desde el primer día. Le deseo al club el mayor de los éxitos“, expresó la futbolista panameña.

El reconocimiento también llegó desde el banquillo. El entrenador James Slaveski destacó el profesionalismo y el impacto que tuvo Tanner durante su paso por el equipo. “Riley hizo una contribución extraordinaria durante su tiempo con nosotros y fue recompensada al terminar como nuestra ganadora de la Bota de Oro. Es una profesional comprometida que lo dio todo cada vez que saltó a la cancha. Le deseamos todo lo mejor“, afirmó el estratega del conjunto australiano.

Publicidad

La salida de Riley Tanner abre ahora un nuevo capítulo en su carrera. Su rendimiento en Australia la convierte en una futbolista atractiva para varios clubes, por lo que se espera que en las próximas semanas se confirme cuál será su próximo destino. La atacante buscará mantenerse en un alto nivel competitivo para seguir siendo una de las referentes del fútbol panameño.

ver también “Sacrificios”: Estevis López confiesa lo que nadie esperaba tras su paso por el Bayern Múnich

Mientras define su futuro, Tanner continuará siendo una pieza clave de la Selección de Panamá, dirigida por la española María Antonia Toña Is, con la mira puesta en los próximos compromisos internacionales del ciclo mundialista. Después de conquistar la Bota de Oro del Sydney FC, la canalera intentará trasladar ese buen momento a su nuevo equipo y seguir consolidándose como una de las principales figuras del fútbol femenino de Centroamérica.