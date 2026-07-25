“Sacrificios”: Estevis López confiesa lo que nadie esperaba tras su paso por el Bayern Múnich

Estevis López comienza un nuevo capítulo en su carrera este domingo, cuando Veraguas United debute en el Torneo Apertura 2026 de la LPF. El joven futbolista panameño regresa al campeonato local tras vivir una enriquecedora experiencia con el Bayern World Squad 2026, una aventura que considera clave para su crecimiento y que ahora buscará reflejar dentro del terreno de juego con el objetivo de llevar a su equipo a conquistar el campeonato.

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Luego de compartir entrenamientos y competir bajo la metodología del Bayern Múnich, López aseguró que la experiencia le dejó importantes enseñanzas tanto dentro como fuera de la cancha. “Es una linda experiencia, no me fue tan mal, tuve que aprender muchas cosas, tuve que pasar sacrificios como bien todo el mundo sabe, pero solo queda seguir para adelante y seguir aprendiendo que todavía me queda mucho por vivir”, expresó el futbolista, quien ahora afronta el reto de consolidarse como una de las figuras de Veraguas United.

El Bayern quedó atrás y ahora el objetivo es ser campeón

El mediocampista también destacó el respaldo y la influencia que ha recibido de los jugadores con mayor experiencia dentro del plantel, asegurando que han sido fundamentales para su evolución como profesional. “Ellos han sido muy importantes porque trato de seguir sus ejemplos y la verdad han sido muy importantes para el club, como en la temporada pasada que siempre han estado allí con nosotros, porque era un grupo muy joven, pero estoy muy orgulloso de tener a esos dos jugadores a mi lado y absorber lo que ellos dan”, comentó López.

Con la etapa en Alemania ya concluida, el futbolista tiene claro que toda su concentración está puesta en el presente con Veraguas United, equipo con el que espera luchar por los primeros puestos desde el inicio del campeonato. La experiencia adquirida en el Bayern World Squad le ha permitido regresar con mayor madurez, convencido de que puede asumir un papel de liderazgo dentro de un plantel que aspira a pelear por el título.

Lejos de conformarse con haber vivido una experiencia internacional, Estevis López dejó claro cuál es la meta que se ha fijado para esta temporada. “Estoy mentalizado poder sacar este gran club campeón y darle una alegría a esta afición que se lo merece, que desde el primer momento está allá apoyándonos”, afirmó el jugador, enviando un mensaje de compromiso hacia los seguidores del conjunto panameño.

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Con esa motivación, Estevis López inicia una temporada que puede marcar un antes y un después en su carrera. Después de aprender junto al Bayern Múnich, el joven talento quiere trasladar ese crecimiento al fútbol panameño y convertirse en una de las piezas clave para que Veraguas United pueda pelear por el título del Apertura 2026, devolviendo la ilusión a una afición que sueña con celebrar un campeonato.