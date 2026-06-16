¿Quién es el árbitro de Panama vs. Ghana en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Glenn Nyberg

Glenn Nyberg dirigirá a los Canaleros en el estreno contra Ghana por el Grupo L de la Copa del Mundo.

Este miércoles 17 de junio será el estreno de la Selección de Panamá en el Mundial 2026. Los Canaleros hacen su presentación en el Grupo L frente a Ghana, el rival al que aspiran a derrotar para buscar la histórica clasificación a la siguiente ronda.

Para este encuentro, la FIFA ya designó al encargado de impartir justicia en el Estadio de Toronto. El árbitro principal es Glenn Nyberg, sueco de 37 años que hace su debut en una Copa del Mundo.

En la actualidad, Nyberg es uno de los más respetados y quien tuvo un gran ascenso durante los últimos años. En septiembre de 2022, dirigió por primera vez la Champions League. Desde entonces, ha estado en todas las ediciones del campeonato europeo.

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Es árbitro internacional avalado por la FIFA desde el año 2016 y tuvo su primera aparición en la máxima categoría de su país en 2013, cuando apenas tenía 25 años. Entre sus logros más destacados, aparece la final del Mundial Sub-20 de Argentina 2023.

En lo que va de su trayectoria, Nyberg dirigió cerca de 480 partidos. Sacó un total de 1467 amarillas, lo que le da un promedio de tres tarjetas por encuentro. Sancionó 88 penales y mostró 30 tarjetas rojas de manera directa, un número relativamente bajo.

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El cuerpo arbitral de Panamá vs. Ghana