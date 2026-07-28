Olimpia vs. Mixco EN VIVO: minuto a minuto, alineaciones y dónde ver la Copa Centroamericana 2026

El León debuta en la Copa Centroamericana recibiendo a los Chicharroneros en Tegucigalpa.

Jorge Álvarez se pierde el juego con Mixco por lesión . El mediocampista no entró en convocatoria, ya que todavía no está plenamente recuperado.

Motagua, su archirrival, le está ganando 1-0 a Verdes FC en Belice con un gol del zaguero Luis Vega.

18:45hs El vestuario de Olimpia ya está listo

Estos son los once elegidos por Eduardo Espinel para el debut en la Copa Centroamericana.

A Jorge Álvarez se sumó el defensor Emanuel Hernández, quien debido a problemas físicos fue reemplazado por Edwin Lobo .

EN DIRECTO| Olimpia debuta en la Copa Centroamericana contra el Mixco de Guatemala. Todo se juega en el Nacional de Tegucigalpa.

Este martes 28 de julio, el Olimpia recibe al Deportivo Mixco de Guatemala en la primera jornada del Grupo C de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera “Chelato Uclés”.

Los Albos llegan con el ánimo al tope tras coronarse campeones de la Supercopa de Honduras. Por su parte, los Chicharroneros de Mixco afrontan una cita histórica al jugar este torneo regional por primera vez, aunque vienen de sufrir un tropiezo en el inicio de la liga guatemalteca.

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¿Dónde ver el partido EN VIVO Olimpia vs. Mixco?

Los aficionados podrán seguir las acciones a través de las siguientes opciones:

Televisión y Streaming: Transmisión en vivo por ESPN y la plataforma Disney+.

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