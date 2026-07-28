Olimpia vs. Mixco EN VIVO: minuto a minuto, alineaciones y dónde ver la Copa Centroamericana 2026

Este martes 28 de julio, el Olimpia recibe al Deportivo Mixco de Guatemala en la primera jornada del Grupo C de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera “Chelato Uclés”.
Los Albos llegan con el ánimo al tope tras coronarse campeones de la Supercopa de Honduras. Por su parte, los Chicharroneros de Mixco afrontan una cita histórica al jugar este torneo regional por primera vez, aunque vienen de sufrir un tropiezo en el inicio de la liga guatemalteca.
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¿Dónde ver el partido EN VIVO Olimpia vs. Mixco?
Los aficionados podrán seguir las acciones a través de las siguientes opciones:
- Televisión y Streaming: Transmisión en vivo por ESPN y la plataforma Disney+.
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- Plataformas digitales: La App oficial de Concacaf y su canal de YouTube (sujeto a disponibilidad según el país).