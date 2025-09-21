Jorge Dely Valdés alerta a Jeaustin Campos y Real España antes de enfrentar a Plaza Amador en Copa Centroamericana

Los cuartos de final de la Copa Centroamericana están cada vez más cerca y los ocho mejores equipos de la región se preparan para los vitales encuentros de ida en esta semana.

Es en ese contexto que Real España enfrentará al mejor equipo de la fase de grupos, Plaza Amador.

Los dirigidos por el castigado Jeaustin Campos entraron por la ventana pero ahora buscan dar el batacazo, aunque en la previa fueron advertidos por una leyenda de Panamá del poderoso ataque de su rival.

Jorge Dely Valdés advierte a Real España antes de enfrentar a Plaza Amador

Jorge Dely Valdés, figura canalera en los años 1990 y 2000, analizó el encuentro entre aurinegros y panameños en entrevista con Deportes TVC.

Valdés fue sincero y reconoció que “El mejor equipo que he visto jugar es Plaza Amador porque tiene una ofensiva importante por la cantidad de jugadores buenos que tiene”, sentenció.

El actual asistente técnico de Thomas Christiansen nombró a los futbolistas a los que Campos deberá prestarles mayor atención en su planificación.

“Muchos han jugado a nivel de Selección, cuenta con un Erick Davis motivado, con experiencia importante en Selección y clubes porque jugó en Europa. Un ´Negritillo´ Quintero que no fue al Mundial de Rusia 2018 por lesión pero que sigue mostrando calidad, experiencia, es uno de los jugadores con un perfil muy alto en esta Copa. También un Everardo Rose que anda muy bien y que acaba de recibir su primera convocatoria para la Eliminatoria”, adivirtió.

Pese al gran ataque de los “Los Leones del Cocoliso“, lo cierto es que defensivamente se han mostrado endebles en la consideración de Jorge Dely.

“Más allá de que Plaza sea el equipo más ofensivo del torneo, también es un equipo que ha recibido muchos goles. Eso es lo que tiene que tratar de mejorar”.

Dely Valdés palpitó el encuentro entre Real España y Plaza Amador.

Dely Valdés reconoce la gran fortaleza del Real España de Jeaustin Campos

Sobre Real España, el ex goleador de Nacional de Uruguay, reconoció que los de Campos tiene una gran virtud: La táctica fija.

“Son un equipo que ha venido demostrando un rendimiento de menos a más (…) en balón parado es peligroso, tiene muy buenos cobradores. Va a ser un partido de mucho cuidar como visitante para Plaza, luego en Panamá con un buen resultado de visita puede pasar, pero va a ser difícil”.

Real España recibirá este miércoles 24 de Septiembre a Plaza Amador en el Estadio Morazán de San Pedro Sula.

Cabe recordar que en los cuartos de final de la Copa CA los goles de visitante valen como criterio de desempate y también habrá Video Assitant Referee (VAR) a partir de esta instancia.

