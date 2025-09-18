“Lo rechazaron”: Jeaustin Campos recibe nuevo castigo de Concacaf y esto pasará con Real España

Todo Real España estaba pendiente de Concacaf y la apelación sobre el castigo de 10 partidos que le dieron a Jeaustin Campos.

“El Comité Disciplinario de Concacaf ha sancionado al director técnico del Real C.D. España, Jeaustin Campos, tras un incidente ocurrido inmediatamente después de la conclusión del partido de la Fase de Grupos de la Copa Centroamericana Concacaf 2025 entre el club hondureño y el C.S.D. Municipal de Guatemala, el miércoles 13 de agosto de 2025.

ver también Confirmado: Diego Vázquez no piensa más en Motagua y ficha por inesperado club de Centroamérica

Después de revisar las pruebas y la documentación recopilada durante su investigación, y de acuerdo con el Código Disciplinario aplicable, el Comité ha impuesto al señor Campos una suspensión de diez partidos por el uso de gestos discriminatorios”, fue el comunicado de Concacaf sobre los gestos de Campos.

Publicidad

Publicidad

Ante esto, Real España presentó una apelación y que el propio Jeaustin Campos ha contado en Columbia Deportiva que fue rechazada.

Lo que a Campos no le parece bien es que su propuesta no haya sido evaluada por Concacaf, asegurando que no dejará el tema y buscará otras instancias.

Publicidad

Concacaf da nuevo castigo a Jeaustin Campos

“Estamos en ese proceso, rechazaron nuestra apelación, pero… De hecho tengo que recalcar el trabajo que ha hecho la parte jurídica de Real España donde estamos viendo en estos momentos las instancias, otras instancias en donde se pueda conseguir porque ni siquiera admitieron las pruebas que llevamos, testimonios, incluso vídeos de comparecencias del tema en sí”.

Publicidad

Publicidad

Y agregó: “Al final, creo que no tuvimos un proceso. Desde el punto de vista jurídico lo más justo posible y entonces estamos con la posibilidad de buscar las alternativas para poder tener un proceso justo. Tomaron una decisión sin un proceso si testimonios de absolutamente nadie. Primero Dios se pueda solucionar lo más pronto posible”.

ver también Eduardo Espinel da la noticia que Reinaldo Rueda tanto quería escuchar; Costa Rica y Cartaginés están pendientes

Jeaustin ya cumplió dos partidos de los 10 sancionados, ante Diriangén y Sporting San Miguelito, no podrá estar en la serie ante Plaza Amador, rival de Real Españan en los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Publicidad