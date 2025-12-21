Antigua GFC 2-0 Municipal: EN VIVO y GRATIS el partido por la final de ida del Apertura 2025, Liga Nacional de Guatemala

En FCA le traemos todos los detalles de la semifinal de vuelta del Apertura 2025, que iniciará a las 19:00 de Guatemala y el resto de la región central (20:00 de Panamá y 21:00 ET de Estados Unidos).

Cuando era mejor Municipal apareció un centro de Oscar Castellanos que Juan Apaolaza cabecea y vence a Kenderson Navarro para poner a ganar a Antigua.

La final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala arranca con un partidazo en la ciudad colonial. Antigua GFC, defensor del título, se mide a Municipal, el mejor equipo de la fase regular, en un Estadio Pensativo que promete estar a reventar y teñido de verde. Es el primer capítulo de una serie que coronará al nuevo monarca del fútbol chapín.