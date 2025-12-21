Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Guatemala

Antigua GFC 2-0 Municipal: EN VIVO y GRATIS el partido por la final de ida del Apertura 2025, Liga Nacional de Guatemala

Antigua y Municipal se enfrentarán en el primer partido de la final del Apertura 2025.

90' - Tiempo añadido

Se reponen cuatro minutos 

Publicidad

87' - No falla

Oscar Santis definió de gran manera el penal con el que pone el 2-0 de Antigua ante Municipal. 

Tweet placeholder

84' - Partido controlado

Antigua luce mejor tras el segundo gol y a pesar de tener 10 hombres

78' - GOOOOOOOL DE ANTIGUA

Oscar Santis define con potencia el penal y pone el 2-0 de Antigua ante Municipal. 

76' - Penal para Antigua

José Mena comete falta contra Dewinder Bradley y los panza verdes tendrán la oportunidad de anotar. 

Publicidad

71' - Cambio ofensivo

Eddie Hernández ingresa por Rudy Barrientos en Municipal. 

70' - Más amarillas

Ahora es Dewinder Bradley que ve la tarjeta amarilla. 

65' - Se va molesto

José Rosales reclamó luego de ver la tarjeta roja.

63' - se vienen los cambios

Yasnier Matos ingresa por José Morales en Municipal

Dewinder Bradley sustituirá a Juan Apaolaza en Antigua

52' - Expulsado

José Rosales ve la tarjeta roja en Antigua tras recibir su segunda amonestación. 

Publicidad

Rueda el balón en el complemento

Comienza la segunda parte: Antigua 1-0 Municipal

Cambio por lesión

José Mena ingresa por el lesionado Darwin Torres en Municipal

45' - Al descanso

Termina el primer tiempo: Antigua 1-0 Municipal

44' - Ganan en motivación

Antigua ahora luce mejor tras ponerse adelante. 

41' - GOOOOOOL DE ANTIGUA GFC

Cuando era mejor Municipal apareció un centro de Oscar Castellanos que Juan Apaolaza cabecea y vence a Kenderson Navarro para poner a ganar a Antigua. 

Publicidad

39' - Despiertan los rojos

Finalmente Municipal está teniendo propuesta ofensiva. 

36' - Se salva Antigua

José Martínez saca un zurdazo raso que es bien rechazado por Luis Morán. 

34' - Aumenta la tensión

Ahora es Ezequiel Barril, pf de Municipal, que ve la tarjeta amarilla. 

31' - Otra amarilla en Municipal

José Morales es amonestado por darle un manotazo en la cara a Oscar Santis. 

30' - Siguen los amonestados

Jonathan Franco recibe tarjeta amarillas tras propinar una fuerte falta. 

Publicidad

26' - Primer amonestado rojo

Nicolás Samayoa vea la tarjeta amarilla en Municipal. 

22' - Pierde ritmo

El partido comienza a verse cortado debido a las constantes faltas. 

18' - Primer amonestado

José Rosales de Antigua ve la tarjeta amarilla.

15' - Atento el portero

Tiro de Héctor Prillwitz que es bien controlado por Kenderson Navarro

13' - Cerca Municipal

Tiro de José Carlos Martínez que pasa a un lado del marco colonial. 

Publicidad

9' - Sin respuesta

Municipal todavía no logra encontrarse. 

6' - Primer aviso

José Rosales saca un tiro lejano que se va alto de la portería de Municipal

3' - Propuesta local

Antigua pone intensidad en los primeros minutos

Rueda el Balón

Inicia el partido de Antigua vs Municipal en el estadio Pensativo. 

Un gran ambiente

Se entona el himno de Guatemala en el estadio Pensativo. 

Publicidad

Entran los equipos

Comienzan los actos protocolarios en el estadio Pensativo. 

Calienta el local

Antigua en su etapa de calentamiento en el estadio Pensativo.

Alineación Municipal

Los elegidos de Mario Acevedo para enfrentar a Antigua

Navarro titular

Kenderson Navarro vuelve al once de Municipal

Once de Antigua

Los elegidos de Mauricio Tapia

Publicidad

Calienta Municipal

Los rojos ya están dentro del terreno de juego. 

Camerino listo

Antigua GFC ya tiene preparado el vestuario

Llegan los rojos

Municipal arriba al estadio Pensativo

Tweet placeholder

¡Bienvenido al minuto a minuto de Antigua vs. Municipal!

En FCA le traemos todos los detalles de la semifinal de vuelta del Apertura 2025, que iniciará a las 19:00 de Guatemala y el resto de la región central (20:00 de Panamá y 21:00 ET de Estados Unidos).

javier pineda

Por Javier Pineda

Sigue a FCA en Google!
Gol de Juan Apaolaza en el Antigua vs Municipal
© AntiguaGol de Juan Apaolaza en el Antigua vs Municipal

La final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala arranca con un partidazo en la ciudad colonial. Antigua GFC, defensor del título, se mide a Municipal, el mejor equipo de la fase regular, en un Estadio Pensativo que promete estar a reventar y teñido de verde. Es el primer capítulo de una serie que coronará al nuevo monarca del fútbol chapín.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Todo definido: Xelajú ya tiene fecha para anunciar al sustituto de Amarini Villatoro
Guatemala

Todo definido: Xelajú ya tiene fecha para anunciar al sustituto de Amarini Villatoro

Desde lo más alto llega una contundente advertencia a los jugadores de Comunicaciones para el Clausura 2026
Guatemala

Desde lo más alto llega una contundente advertencia a los jugadores de Comunicaciones para el Clausura 2026

¿Cuándo se juega la final de vuelta entre Municipal y Antigua?
Guatemala

¿Cuándo se juega la final de vuelta entre Municipal y Antigua?

Alianza es firme con el futuro de Ernesto Corti tras perder la final del Apertura 2025 de El Salvador
El Salvador

Alianza es firme con el futuro de Ernesto Corti tras perder la final del Apertura 2025 de El Salvador

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo