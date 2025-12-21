Antigua GFC 2-0 Municipal: EN VIVO y GRATIS el partido por la final de ida del Apertura 2025, Liga Nacional de Guatemala

La final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala arranca con un partidazo en la ciudad colonial. Antigua GFC, defensor del título, se mide a Municipal, el mejor equipo de la fase regular, en un Estadio Pensativo que promete estar a reventar y teñido de verde. Es el primer capítulo de una serie que coronará al nuevo monarca del fútbol chapín.
90' - Tiempo añadido
Se reponen cuatro minutos
87' - No falla
Oscar Santis definió de gran manera el penal con el que pone el 2-0 de Antigua ante Municipal.
84' - Partido controlado
Antigua luce mejor tras el segundo gol y a pesar de tener 10 hombres
78' - GOOOOOOOL DE ANTIGUA
Oscar Santis define con potencia el penal y pone el 2-0 de Antigua ante Municipal.
76' - Penal para Antigua
José Mena comete falta contra Dewinder Bradley y los panza verdes tendrán la oportunidad de anotar.
71' - Cambio ofensivo
Eddie Hernández ingresa por Rudy Barrientos en Municipal.
70' - Más amarillas
Ahora es Dewinder Bradley que ve la tarjeta amarilla.
65' - Se va molesto
José Rosales reclamó luego de ver la tarjeta roja.
63' - se vienen los cambios
Yasnier Matos ingresa por José Morales en Municipal
Dewinder Bradley sustituirá a Juan Apaolaza en Antigua
52' - Expulsado
José Rosales ve la tarjeta roja en Antigua tras recibir su segunda amonestación.
Rueda el balón en el complemento
Comienza la segunda parte: Antigua 1-0 Municipal
Cambio por lesión
José Mena ingresa por el lesionado Darwin Torres en Municipal
45' - Al descanso
Termina el primer tiempo: Antigua 1-0 Municipal
44' - Ganan en motivación
Antigua ahora luce mejor tras ponerse adelante.
41' - GOOOOOOL DE ANTIGUA GFC
Cuando era mejor Municipal apareció un centro de Oscar Castellanos que Juan Apaolaza cabecea y vence a Kenderson Navarro para poner a ganar a Antigua.
39' - Despiertan los rojos
Finalmente Municipal está teniendo propuesta ofensiva.
36' - Se salva Antigua
José Martínez saca un zurdazo raso que es bien rechazado por Luis Morán.
34' - Aumenta la tensión
Ahora es Ezequiel Barril, pf de Municipal, que ve la tarjeta amarilla.
31' - Otra amarilla en Municipal
José Morales es amonestado por darle un manotazo en la cara a Oscar Santis.
30' - Siguen los amonestados
Jonathan Franco recibe tarjeta amarillas tras propinar una fuerte falta.
26' - Primer amonestado rojo
Nicolás Samayoa vea la tarjeta amarilla en Municipal.
22' - Pierde ritmo
El partido comienza a verse cortado debido a las constantes faltas.
18' - Primer amonestado
José Rosales de Antigua ve la tarjeta amarilla.
15' - Atento el portero
Tiro de Héctor Prillwitz que es bien controlado por Kenderson Navarro
13' - Cerca Municipal
Tiro de José Carlos Martínez que pasa a un lado del marco colonial.
9' - Sin respuesta
Municipal todavía no logra encontrarse.
6' - Primer aviso
José Rosales saca un tiro lejano que se va alto de la portería de Municipal
3' - Propuesta local
Antigua pone intensidad en los primeros minutos
Rueda el Balón
Inicia el partido de Antigua vs Municipal en el estadio Pensativo.
Un gran ambiente
Se entona el himno de Guatemala en el estadio Pensativo.
Entran los equipos
Comienzan los actos protocolarios en el estadio Pensativo.
Calienta el local
Antigua en su etapa de calentamiento en el estadio Pensativo.
Alineación Municipal
Los elegidos de Mario Acevedo para enfrentar a Antigua
Navarro titular
Kenderson Navarro vuelve al once de Municipal
Once de Antigua
Los elegidos de Mauricio Tapia
Calienta Municipal
Los rojos ya están dentro del terreno de juego.
Camerino listo
Antigua GFC ya tiene preparado el vestuario
Llegan los rojos
Municipal arriba al estadio Pensativo
¡Bienvenido al minuto a minuto de Antigua vs. Municipal!
En FCA le traemos todos los detalles de la semifinal de vuelta del Apertura 2025, que iniciará a las 19:00 de Guatemala y el resto de la región central (20:00 de Panamá y 21:00 ET de Estados Unidos).