Concacaf le notifica a Real España, Motagua y Olimpia la decisión que les puede costar su futuro en la Copa Centroamericana

La Copa Centroamericana 2025 entregó una noche de locura que finalizó con la épica clasificación de Real España.

Los ´Aurinegros´ avanzaron contra todo pronóstico y dejaron fuera a Herediano y Municipal en la fase de grupos tras vencer 4-0 a Sporting San Miguelito.

Ahora se permiten soñar junto a Olimpia y Motagua con hacerse fuertes en los 4tos de final, pero será en esa instancia donde Concacaf ya les notificó que todo cambiará.

¿Qué cambio le notificó Concacaf a Real España, Motagua y Olimpia?

Los cuartos de final de la Copa CA se jugarán a finales del mes de septiembre, ya con los cruces confirmados, los ocho mejores equipos del certamen buscarán el título.

Sin embargo, todos tienen que tener en cuenta el cambio significativo que Concacaf estipula.

Y es que en los 4tos de final el reglamento indica que ante el empate en el marcador global el primer criterio de desempate será el gol de visitante.

Justamente Concacaf es la única federación que mantiene ese criterio en su reglamento lo que sin duda se debe tener en cuenta ya que los partidos serán a ida y vuelta.

Real España clasificó a los 4tos de final de la Copa Centroamericana.

El VAR entra en juego en las rondas eliminatorias de Copa Centroamericana

Además del valor doble al gol de visita también se introducirá para los 4tos, playoffs, semifinales y final el Video Assitant Referee.

El VAR tendrá protagonismo especial en las llaves eliminatorias por lo que toda acción será revisada y evaluada por los cuerpos arbitrales designados.

