El Deportivo Saprissa no pudo forzar la Gran Final en la Liga Promérica después de haber sido derrotado por 3-1 por Alajuelense. El Monstruo no hizo pie en la segunda parte y terminó perdiendo la oportunidad de seguir en la carrera por el campeonato nacional número 41.

A lo largo de la serie, tanto en La Cueva como en el Morera Soto, los aficionados de Saprissa encontraron un culpable al cual señalar. Todos coincidieron en Esteban Alvarado. El portero morado no tuvo una buena llave en la que recibió cinco goles.

Tal es el enojo por los errores de Alvarado que han pedido por su salida en 2026. Sin embargo, este pedido de los aficionados quedará sin efecto, ya que la postura de Erick Lonnis, encargado del Comité Deportivo, es totalmente diferente a lo que piensan los morados.

ver también Erick Lonnis hace estallar de indignación a Saprissa con su mensaje tras perder la final ante Alajuelense: “Vamos a seguir…”

¿Qué piensa Erick Lonnis sobre los goles de Alajuelense que recibió Esteban Alvarado?

En su programa Deporte Más, Lonnis considera que no hubo fallas del portero en la serie: “La gente cree que uno quiere justificar. Es muy fácil después decir y matar a los porteros. Es muy fácil criticar y ver la jugada por televisión donde usted está viendo todo“.

Lonnis analizó los goles que recibió Saprissa en el Morera Soto y no le atribuyó ningún tipo de responsabilidad a Alvarado. En el segundo que marca Fernando Piñar, el directivo de la institución morada castigó a la barrera por la actitud que tomó en el lanzamiento de Alejandro Bran.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

“En el gol, la barrera fue un desastre. No solo porque saltó, la mayoría termina de espalda. Después le echan la culpa al arquero, pero el arquero no espera la bola ahí“, opinó Lonnis. Además, consideró que en el gol de Ronaldo Cisneros tampoco hubo error de Alvarado. También recordó que no hubo fallas del guardameta en la anotación de Alejandro Bran en La Cueva.

Tweet placeholder