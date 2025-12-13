Motagua vs. Real España ¿A qué hora y dónde ver hoy la Jornada 2 del Grupo A de la Triangular? Liga Nacional de Honduras 2025

Motagua entra a la disputa en la jornada 2 de la Triangular de la Liga Nacional 2025. El Ciclón juega su primer partido del Grupo A y será ante Real España.

Los Azules juegan en casa y no quieren fallar mientras que La Máquina llega obligada a sumar, ya que en la fecha 1 cayeron ante Olimpia en San Pedro Sula.

¿Cuándo, dónde y a qué hora se juega Motagua vs. Real España por la Jornada 2 Triangular Apertura 2025?

Día: sábado 13 de diciembre de 2025

Hora: 7:00 p.m. (hora de Honduras)

Estadio: Chelato Uclés

Torneo: segunda jornada de la fase Triangular Grupo A.

¿Dónde ver EN VIVO Motagua vs. Real España? Triangular Torneo Apertura 2025

Este segundo partido de la Triangular por el Grupo A, se podrá ver EN VIVO por el canal de Deportes TVC, tanto en Honduras como en Estados Unidos.

¿Cómo llega Motagua?

El Azul Profundo llega al cotejo con unos días de descanso tras no jugar la jornada 1 de la Triangular. Eso les ha servido para ver a sus rivales.

Si nos remontamos a su último partido, nos encontramos que vencieron 1-7 al Juticalpa de visitante y llegan con la confianza por las nubes de cara a conseguir la Copa 20.

¿Cómo llega Real España?

Real España viene de caer ante Olimpia (0-1) en la fecha 1 de la Triangular y llega a Tegucigalpa con la tarea de ganar el duelo, ya que si no sus aspiraciones de clasificar a la final se complicarían.

Antecedentes y últimos resultados del Motagua vs. Real España

23 de noviembre de 2025 | Real España 1-2 Motagua | Torneo Apertura 2025

31 de agosto de 2025 | Motagua 3-2 Real España | Torneo Apertura 2025

17 de mayo de 2025 | Real España 2-0 Motagua | Semifinales Torneo Clausura 2025

14 de mayo de 2025 | Motagua 1-0 Real España | Semifinales Torneo Clausura 2025

26 de abril de 2025 | Motagua 1-1 Real España | Torneo Clausura 2025

