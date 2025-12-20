No se vio en TV: la reacción de Vladimir Quesada por la derrota de Saprissa enfurece a Alajuelense tras la 31

La final del Apertura 2025 terminó con una imagen que recorrió todo el país: Alajuelense venció 3-1 a Saprissa y se proclamó campeón nacional, alcanzando así su anhelada Liga 31. Mientras el plantel manudo celebraba a lo grande dentro del campo, en el sector morado reinaba la frustración por una derrota que dolió más que nunca, al darse en una final y ante el máximo rival.

Sin embargo, no todo lo que ocurrió esa noche quedó registrado por las cámaras de televisión. Minutos después del pitazo final, cuando los festejos rojinegros seguían en pleno desarrollo, se produjo una escena que pasó desapercibida para muchos, pero que rápidamente encendió la polémica entre ambos bandos.

Según testigos presentes en el terreno de juego, Vladimir Quesada, entrenador del Deportivo Saprissa, fue blanco de burlas por parte de algunos jugadores de Alajuelense mientras celebraban el título. Las cargadas, propias del calor del clásico, provocaron una reacción inmediata del técnico morado, que no se quedó callado.

La reacción de Vladimir Quesada

Quesada respondió con un gesto que no tardó en generar enojo en el liguismo: levantó las manos mostrando el número 40, en clara alusión a la cantidad de títulos de liga que presume Saprissa, en contraste con las 31 estrellas que ahora ostenta Alajuelense. El gesto fue interpretado por los manudos como una provocación innecesaria en medio de su celebración y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

El gesto de Vladimir Quesada a los manudos.

La acción del entrenador morado dividió opiniones. Mientras algunos aficionados saprissistas la defendieron como una reacción emocional en un momento de frustración, desde el lado rojinegro la consideraron una falta de respeto en el instante en que Alajuelense celebraba uno de los títulos más esperados de su historia reciente.

Lo cierto es que, más allá del marcador y del trofeo, el clásico dejó una nueva polémica que alimenta la rivalidad eterna. Una escena que no se vio en TV, pero que volvió a demostrar que, incluso después del pitazo final, Saprissa y Alajuelense nunca dejan de jugar su propio partido.