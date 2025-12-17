Jonathan Rougier confirma si regresa o no al fútbol de Centroamérica y envía rotunda respuesta a este equipo

Jonathan Rougier ha sonado para regresar al fútbol de Centroamérica, su paso por Honduras con Motagua no ha sido olvidado y desde aquel país soltaron un rumor en las última horas.
Rougier jugó el torneo pasado en el Racing de Córdoba la temporada que pasó y ante la falta de actividad todo indica que va a salir de Argentina.
ver también
FIFA remata a Honduras: la enorme cantidad de millones que perdió tras no clasificar al Mundial 2026
Rápidamente apareció Motagua en el radar, ni Licona, ni Luis Ortíz dan garantías y se puede hablar de un regreso, pero en el Azul por ahora no le abren la puerta.
Recordemos también que Rougier no ocupa plaza de extranjero, ya que es hondureño por naturalización y es es el motivo por el que Génesis Policía lo quiere fichar.
“Hay pláticas, pero todavía no hay nada firmado, existe el interés”, reveló diario Diez y al cual Rougier ha emitido una respuesta.
ver también
“Desafiliados”: los tres equipos de Honduras que desaparecerían de la Liga Nacional en 2026
Jonathan Rougier no tiene nada en Honduras, por ahora
“No se comunicaron conmigo ni para hacer una oferta, ni para preguntar condiciones… estamos con calma analizando todo. Gracias a todos los que me escribieron y se pusieron contentos porque volvía, pero aún no hay nada. Gracias”, fue lo que escribió el arquero en sus redes sociales.
Es cierto que no descarta la posibilidad, pero asegura que está analizando todas sus posibilidad para seguir su carrera. El arquero tiene 38 años.
Jonathan Rougier no confirma su regreso al fútbol de Centroamérica.