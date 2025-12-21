“Mi hogar”: el mensaje de Kenneth Vargas tras confirmarse que Machillo Ramírez lo espera en Alajuelense

La Liga Deportiva Alajuelense de Óscar “Machillo” Ramírez no perdió tiempo tras conquistar la ansiada estrella número 31 frente al Deportivo Saprissa y ya dejó encaminado su primer movimiento pensando en la temporada 2026.

Según informó este domingo el periodista Kevin Jiménez, Kenneth Vargas se convertirá en nuevo refuerzo rojinegro en condición de préstamo por un año. La ficha del atacante de 23 años pertenece al Hearts of Midlothian, pero luego de ser apartado por el cuerpo técnico del conjunto escocés pasó los últimos meses cedido en el Club Sport Herediano.

LDA tiene asegurado el fichaje Kenneth Vargas

El movimiento se oficializará en enero, cuando el futbolista pueda hacerlo formalmente, ya que aún mantiene contrato con el equipo de Jafet Soto, aunque el acuerdo con los manudos estaría cerrado de palabra.

Mientras los fanáticos rojinegros celebran la histórica coronación y aguardan con expectativa el anuncio oficial, en Alajuela ya dan por hecho que contarán con el internacional con la Selección de Costa Rica para el próximo torneo.

El mensaje del futuro refuerzo manudo

En medio de este escenario, Kenneth Vargas rompió el silencio y reapareció en sus redes sociales con un mensaje que no tardó en llamar la atención por el momento que atraviesa su carrera.

“Agradezco mi vida. Agradezco mi salud. Agradezco mi hogar. Agradezco mi familia. Agradezco el amor que recibo. Agradezco la calma que me acompaña. Agradezco todo lo que está llegando. Gracias, gracias, gracias”, publicó el delantero con pasado en Municipal Grecia en sus historias de Instagram.

El mensaje de Kenneth Vargas (Instagram).

Ahora solo resta esperar la confirmación oficial, pero todo indica que Machillo Ramírez contará con Kenneth Vargas en el plantel que irá a pelear por el bicampeonato nacional en 2026, luego de sacudirse de los fantasmas que atormentaron a los manudos por cinco largos años.